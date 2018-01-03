وزير الاقتصاد يدعو التجار الايرانيين للاستفادة من خط اكزيم الائتماني الروسي

طهران / 2 كانون الثاني / يناير / ارنا – دعا وزير الاقتصاد والمالية الايراني 'مسعود كرباسيان'، رجال الاعمال الايرانيين الي الاستفادة من الفرص المتاحة عبر تخصيص خط 'اكزيم' الائتماني الروسي لايران، وبما يؤدي الي دعم مسيرة التنمية الاقتصادية داخل البلاد.

وقال كرباسيان اليوم الثلاثاء، انه من اهم ميزات خط اكزيم الروسي الائتماني هو انه لم يحدد سقفا ماليا معينا بما يتيح امكانية الاستفادة من هذه الفرصة في مجال المقايضة والصادرات ايضا.
واكد وزير الاقتصاد والمالية استعداد مؤسسة الاستثمارات والمساعدات التقنية والاقتصادية في ايران، لتزويد رجال الاعمال الايرانيين بمعلومات حول الاستفادة من الخط الائتماني الروسي.
وعلي صعيد اخر، قال كرباسيان ان لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران واذربيجان ستعقد اجتماعها القادم خلال يومي 16 و17 يناير الحالي بطهران؛ مضيفا انه علي هامش هذا الاجتماع سيعقد اجتماع مشترك آخر بمشاركة رجال الاعمال الايرانيين والاذريين ايضا.
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وزير الاقتصاد يدعو التجار الايرانيين للاستفادة من خط اكزيم الائتماني الروسي

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