ولایتی : الامریكان لن یحلموا حتي ببسط نفوذهم فی المنطقة

وفی تصریح له الیوم الثلاثاء، نوّه ولایتی الي الوعد الصادق لقائد فیلق القدس 'اللواء قاسم سلیمانی' بشأن القضاء علي تنظیم 'داعش' الارهابی خلال فترة لا تعدو عن عام او عامین، وانجازه لهذا الوعد لیمرغ انف العدو وحماته بالارض؛ مؤكدا ان هذه الانجازات تسببت فی یاس واحباط العدو.

وفی معرض التعلیق علي الاحداث الاخیرة، قال ان من شارك فی الاضطرابات واحراق العلم (الایرانی) هم عملاء اؤلئك الذین یضمرون القضاء علي الشعب.

وشدد ولایتی قائلا، ینبغی علي الاعداء ان یدركوا بان الشعب وانطلاقا من حضارته العریقة التی تعود الي 10 آلاف عام سیصمد؛ وقد سبق لایران أن برهن مرارا بانها لن تخنع للاسر ابدا.

وفیما شدد علي ان الامریكان لن یحلموا حتي فی بسط نفوذهم علي المنطقة، قال مستشار قائد الثورة الاسلامیة للشؤون الدولیة، ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تزداد نموا وقوة علي الصعیدین الاقلیمی والدولی وهذه الاحداث تشكل بدایة لنهایة العدو الاجنبی وعملائه المحلیین.

انتهي ** ح ع

