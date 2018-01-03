ولایتی : الامریكان لن یحلموا حتي ببسط نفوذهم فی المنطقة

طهران / 2 كانون الثانی / ینایر / ارنا – اكد مستشار قائد الثورة الاسلامیة للشؤون الدولیة 'علی اكبر ولایتی'، انه ینبغی علي الامریكان ان یدركوا بأنهم لن یحلموا حتي فی بسط نفوذهم علي المنطقة؛ مصرحا ان انجازات محور المقاومة الذی حملت رایته ایران علي مدي العامین الاخیرین، تسببت فی یأس واحباط العدو والكیان الصهیونی.

وفی تصریح له الیوم الثلاثاء، نوّه ولایتی الي الوعد الصادق لقائد فیلق القدس 'اللواء قاسم سلیمانی' بشأن القضاء علي تنظیم 'داعش' الارهابی خلال فترة لا تعدو عن عام او عامین، وانجازه لهذا الوعد لیمرغ انف العدو وحماته بالارض؛ مؤكدا ان هذه الانجازات تسببت فی یاس واحباط العدو.
وفی معرض التعلیق علي الاحداث الاخیرة، قال ان من شارك فی الاضطرابات واحراق العلم (الایرانی) هم عملاء اؤلئك الذین یضمرون القضاء علي الشعب.
وشدد ولایتی قائلا، ینبغی علي الاعداء ان یدركوا بان الشعب وانطلاقا من حضارته العریقة التی تعود الي 10 آلاف عام سیصمد؛ وقد سبق لایران أن برهن مرارا بانها لن تخنع للاسر ابدا.
وفیما شدد علي ان الامریكان لن یحلموا حتي فی بسط نفوذهم علي المنطقة، قال مستشار قائد الثورة الاسلامیة للشؤون الدولیة، ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تزداد نموا وقوة علي الصعیدین الاقلیمی والدولی وهذه الاحداث تشكل بدایة لنهایة العدو الاجنبی وعملائه المحلیین.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سیاسی

ولایتی

الامریکان لن یحلموا

ایران تزداد نموا وقوة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ولایتی : الامریكان لن یحلموا حتي ببسط نفوذهم فی المنطقة

معظم المشاهدات

شمخاني: ما يحصل في إيران سينتهي خلال أيام

في تصريح لقناة 'الميادين'

شمخاني: ما يحصل في إيران سينتهي خلال أيام

الحكيم والعبادي يؤكدان اعتماد الحوار البناء لحل الاشكالات بين بغداد واربيل

الحكيم والعبادي يؤكدان اعتماد الحوار البناء لحل الاشكالات بين بغداد واربيل

نوبخت: الحكومة تضمن حق الشعب فی التظاهر والانتقاد

نوبخت: الحكومة تضمن حق الشعب فی التظاهر والانتقاد

الناطق باسم قوات الحرس الثوري: أعداء نظام الجمهورية الاسلامية من الحمقي والسفهاء

الناطق باسم قوات الحرس الثوري: أعداء نظام الجمهورية الاسلامية من الحمقي والسفهاء

ذوالفقاري: ستنتهي الإحتجاجات في بعض المناطق قريباً/واجهت قوات الشرطة والأمن العابثين بالممتلكات العامة باقتدار وحزم

ذوالفقاري: ستنتهي الإحتجاجات في بعض المناطق قريباً/واجهت قوات الشرطة والأمن العابثين بالممتلكات العامة باقتدار وحزم

أحدث الأخبار

طهران: تبجحات المندوبة الاميركية داعمة للعنف والفتنة في ايران

طهران: تبجحات المندوبة الاميركية داعمة للعنف والفتنة في ايران

زلزال بقوة 5 درجات يضرب غرب العاصمة الجزائرية

زلزال بقوة 5 درجات يضرب غرب العاصمة الجزائرية

اعتقال قاتل شخصين في الاضطرابات الاخيرة بمدينة دورود

اعتقال قاتل شخصين في الاضطرابات الاخيرة بمدينة دورود

ایران والعراق تؤكدان علي تطویر العلاقات فی جمیع المجالات

خلال لقاء مسجدی والجبوری

ایران والعراق تؤكدان علي تطویر العلاقات فی جمیع المجالات

الامن الایرانی یعلن اعتقال بعض مثیری الشغب خلال الاحداث الاخیرة

الامن الایرانی یعلن اعتقال بعض مثیری الشغب خلال الاحداث الاخیرة

موضوعات مرتبط