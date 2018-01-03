اميركا تسعي وراء تدمير ايران وتركيا

واضاف بالغوغلانوف اليوم الثلاثاء في تصريح لمراسل ارنا ان اميركا تنفذ مخططاتها المناوئة للاسلام والمسلمين من خلال استخدام الارهاب ودعم اعمال الشغب واثارة الاضطرابات.

وقال ان دولا مثل اليمن وافغانستان وليبيا وسوريا باتت ضحية سياسات اميركا المناوئة للاسلام مضيفا ان اميركا وحلفائها لايولون اي اهتمام بمطالب الشعوب بل انهم يفكرون في تحقيق مآربهم واهدافهم الجيو سياسية.

واشاد بالدور الذي تقوم به الجمهورية الاسلامية الايرانية في مكافحة الارهاب وقال ان ايران باعتبارها قوة اقليمية قوية قامت بمكافحة الجماعات الارهابية وقمعتها بقوة موكدا ان اميركا وحلفائها الغربيين والعرب لن يحصدوا شيئا من اجراءاتهم وسياساتهم المعادية لايران.

انتهي**2018 ** 1837

