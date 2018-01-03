حماس تطالب السلطة بـ 4 خطوات ردا علي إقرار 'قانون القدس'

وأوضحت الحركة في تصريح صحفي، حصل 'المركز الفلسطيني للإعلام'، اليوم الثلاثاء، علي نسخة منه، أن إقرار ما يسمي بالكنيست 'الإسرائيلي' قانون القدس وضمها للكيان هو استمرار لمسلسل الاعتداءات علي المدينة المقدسة، واستهداف الوجود الفلسطيني، وتزوير التاريخ وتزييف للواقع.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي 'تمهيداً لإعلان دولته اليهودية العنصرية المتطرفة التي تمثل خطراً ليس علي الشعب الفلسطيني فحسب بل علي المنطقة بأسرها كنتيجة لإعلان ترمب'.

وقالت الحركة علي لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، إنه إزاء الصمت الدولي علي جرائم الاحتلال وإرهابه، وإزاء هذه التطورات الخطيرة، فإنه يحتم علي الرئيس محمود عباس اتخاذ عدة خطوات عملية.

وهذه الخطوات، التي طالبت بها حماس، تتمثل في إعلان انتهاء أوسلو، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وسحب الاعتراف بالكيان 'الإسرائيلي'، ودعوة الإطار القيادي المؤقت بمنظمة التحرير من أجل التوحد علي برنامج وطني شامل يرتكز علي خيار المقاومة للدفاع عن حقوقنا وكسر معادلات الاحتلال.

كما طالبت الحركة بتصعيد انتفاضة القدس، واستمرار كل حالات الإسناد الإقليمي والدولي لعدالة قضيتنا وتصاعدها في مواجهة السياسات الأمريكية 'الإسرائيلية' العنصرية المتطرفة.

وأقر الكنيست الليلة الماضية، بأغلبية الأصوات مشروع قرار 'القدس الموحدة'، الذي يمنع أي حكومة للاحتلال بالتنازل أو بحث مستقبل مدينة القدس المحتلة في أي تسوية سياسية مقبلة، وهو ما يعني عمليا احتفاظ 'إسرائيل' بالقدس كاملة تحت سيطرته.

ويأتي القرار بعد أسابيع قليلة من إعلان ترمب بعدِّ القدس المحتلة عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

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