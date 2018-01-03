انطلاق المعرض الدولي الرابع للدعاية والتسويق والصناعات المكملة في طهران

طهران / 2 كانون الثاني/ يناير / ارنا – بدأ المعرض الدولي الرابع للداعية والتسويق والصناعات المكملة اليوم الثلاثاء اعماله، بمشاركة محلية واجنبية واسعة في مركز المعارض الدولية بطهران.

وافادت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء ان المعرض الذي يقام لنسخته الرابعة في هذا العام، يضمّ 480 شركة اقتصادية بما يشمل 430 شركة محلية و50 شركة اجنبية من بلدان ايطاليا والصين وكوريا الجنوبية وتايوان.
وفي سياق متصل، اكد 'خالقي' وهو المدير التنفيذي لمعرض طهران الدولي للدعاية والتسويق والصناعات المكملة، اكد علي اهمية دور الدعاية والتسويق في مجال تطوير الصادرات والعثور علي اسواق خارجية جديدة لكونها تقع علي سلم اولويات جميع بلدان العالم، الامر الذي يشكل اهم اهداف هذا المعرض.
ومن الاهداف الرئيسية الاخري لمعرض طهران الدولي للدعاية والتسويق، يشار الي العثور علي اسواق تصدير جديدة، ودعم صناعات الدعاية وآليات تسويقية حديثة، وتحفيز الاسواق المحلية لاستخدام هذه الآليات والتعرف علي آخر المستجدات لدي الاسواق الدولية الي جانب تطوير الصناعات غير النفطية.
يذكر ان المعرض يستمر بأعماله الي يوم الجمعة القادم ويستقبل يوميا زوارة من الساعة التاسعة صباحا وحتي الخامسة مساء.
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اقتصاد

معرض الدعاية والتسويق

الصناعات المكملة

480 شركة اقتصادية

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انطلاق المعرض الدولي الرابع للدعاية والتسويق والصناعات المكملة في طهران

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