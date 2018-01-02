هذا العام.. 2700 ميغاواط من الطاقة الكهربائية تدخل دائرة الإنتاج

وفي تصريح لمراسل إرنا، أضاف 'حميدرضا عظيمي' اليوم الثلاثاء، انه الي جانب مشروع تدشين العمليات التنفيذية لتأسيس المحطات الجديدة، تقرر إكمال وتشغيل محطات ما يبلغ إنتاجها 3000 ميغاواط في إطار إنجاز مشاريع الإقتصاد المقاوم حتي نهاية العام الإيراني الجاري.

وقال، اضافة الي المحطات الجديدة، سيتم تنفيذ مشروع الإرتقاء بأنظمة التحكم (IGV+) المستخدمة في المحطات الحالية مما يزيد من القدرة الإنتاجية الجديدة بحوالي 130 ميغاواط وكذلك عن طريق تبريد الهواء الداخل الي المحطات تمت إضافة 210 ميغاواطات أخري الي القدرة الإنتاجية الجديدة.

وبالنسبة لحصة القطاع الخاص والحكومي في إنشاء المحطات الجديدة، قال عظيمي ان القطاع الخاص قد وفر 60 بالمئة من إجمالي ألف و724 ميغاواطا من القدرة الانتاجية الجديدة.

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