نوبخت: الحكومة تضمن حق الشعب فی التظاهر والانتقاد

تطهران/2 كانون الثانی/ینایر/ارنا- اعلن المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت، ان الحكومة تضمن حق الشعب فی التظاهر أو الانتقاد استنادا للدستور و حقوق المواطنة، وتفرق بین مثیری الشغب وبین المحتجین.

واضاف نوبخت الیوم الثلاثاء فی مؤتمره الصحفی الاسبوعی،إن المعیار الذی یضعه الدستور للتفریق بین الاحتجاج والشغب هو عدم المساس بالامن العام .
واكد انه یجب احترام القانون حتي من قبل اولئك الذین یریدون التصدی لمثیری الشغب و الفوضی .
و أكد المتحدث بإسم الحكومة ان هناك دول تضمر العداء لایران، وثمة رئیس جمهوریة ورئیس وزراء یشعران بالفرح من الاحداث الاخیرة فی ایران، لما الحقت بها من الخسائر.
وصرح نوبخت، ان الرئیس الامریكی دونالد ترامب، كان مستاءا من الاتفاق النووی وما نجم عنه من الانجازات لایران لذلك أكد علی ضرروة الحد من تنفیذه و اضاف إن الرئیس الذی لم یلتزم بمیثاق دولی و یهدد البنوك الاوربیة ویحاول وضع عراقیل أمام تحقیق الانفتاح الاقتصادی فی ایران، یشعر حالیا بالفرح .
وقال: هل هناك فی محیطنا الجغرافی یشك فیما یضمر رئیس الوزراء الصهیونی من العداء تجاه الشعب الایرانی و یبتهج لما یلحق من الاضرار بالبلاد و ابناء الشعب الایرانی؟
وتابع بالقول، هل هناك من یشك فی أن جماعات ارهابیة منهارة بما فیها داعش تشعر بالفرح من الاحداث الاخیرة منوها بذلك بأن داعش كانت وراء الاحداث التی شهدتها سوریا والتی ادت الی دمار المدن، فیما كان یتصور فی البدایة ان تلك الاحداث تأتی فی اطار الانتقادات و الاحتجاجات.
وفی اشارة الی زمرة المنافقین وما یضمرون من العداء للشعب الایرانی، أكد انه رغم ان هذه الزمرة تقیم فی فرنسا وتدعی عدم القیام بعملیات ارهابیة لكنها تستغل تلك الاجواء .
وشدد بالقول ان الشعب الایرانی العظیم و الفهیم سیثبت للجمیع انه شعب موحد وسیعمل علي معالجة المشاكل اعتمادا علی الوحدة و التحلی بضبط النفس.
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نوبخت: الحكومة تضمن حق الشعب فی التظاهر والانتقاد

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