إستعداد إيران لإستضافة المنافسات الآسيوية لألعاب القوي داخل الصالات

وأضاف كيهاني بأنّ الدورة الثامنة لهذه المنافسات، ستقام داخل الصالات الرياضية الايرانية، إعتباراً من الأول من فبراير 2018 و لمدة ثلاثة أيام، و قمنا بشراء أجهزة الكترونية من بلجيكا وإستيراد أرضيات رياضية من الصين إستعداداً لإقامة ناجحة لهذه المنافسات متوقعاً مشاركة 350 حتي 400 رياضي ورياضية من 20 الي 25 دولة آسيوية إضافة إلي 60 رياضي ورياضية من إيران فضلاً عن قيام 100حكم دولي بمهام تحكيم هذه المنافسات.

وأعلن مجيد كيهاني أنّ الوفود الرياضية ستدخل طهران إعتباراً من 30 يناير كانون الثاني وأعلنت حتي الآن اليابان وقطر والهند وكازاخستان وازبكستان إستعدادها للمشاركة.

وأشهر رئيس إتحاد العاب القوي بمشاركة «عيسي موتاز بارشيم» البطل العالمي للقفز العالي وهارون عبد الرشيد العدّاء الشهير العالمي من دولة قطر.

إنتهي** ع ج**2344

