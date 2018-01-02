مسؤول أمني إيراني ينفي اجراء أي عملية أمنية في ولاية نيمروز الافغانية

وأضاف علي اصغر ميرشكاري، اليوم الثلاثاء في حديث لمراسل ارنا، إن هناك عمليات أمنية تمت قبل ايام لتحرير رهينة في مدينة نيمروز بمحافظة سيستان وبلوشستان شرق ايران إلا ان وسائل الاعلام المناوئة التي تعمل علي اثارة الازمات قامت بنشر خبر ملفق نسبت هذه العمليات الي ولاية نيمروز الافغانية.

واوضح ان محافظة سيستان تضم مدن هامون و هيرمند و نيمروز و زهك و زابل و ان هذه العمليات تمت في مدينة نيمروز الايرانية.

واكد ان وسائل الاعلام المناهضة والتي تتصيد في الماء العكر، نشرت هذا الخبر بهدف اثارة الازمة و الخلافات و تحريض دول الجوار غير ان هذا الخبر لا اساس له من الصحة.

و اشار الي العلاقات الودية بين ايران و افغانستان باعتبارهما دولتين جارتين واضاف لدينا علاقات طيبة مع دول الجوار و هناك حدود مشتركة و كذلك التعاون التجاري و الامني يربطنا بهذه الدول.

واكد اذا كانت هناك قضية امنية أو سياسية أو اجتماعية بيننا و بين دول الجوار سنقوم بمتابعتها و تسويتها من خلال استخدام القنوات الدبلوماسية و اجراء الاتصال مع المسؤولين الافغان و كذلك اجرا محادثات مباشرة من قبل قوات الحرس الحدود الايرانية.

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