مسؤول أمني إيراني ينفي اجراء أي عملية أمنية في ولاية نيمروز الافغانية

زاهدان/2كانون الثاني/يناير/ارنا- أكد مساعد رئيس قوات الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان (شرق ايران)، ان الخبر الذي تناقلته بعض وسائل الاعلام المعادية بشأن قيام قوات الامن في المحافظة بعمليات في ولاية نيمروز الافغانية لتحرير رهينة، لا اساس له من الصحة و ملفق تماما.

وأضاف علي اصغر ميرشكاري، اليوم الثلاثاء في حديث لمراسل ارنا، إن هناك عمليات أمنية تمت قبل ايام لتحرير رهينة في مدينة نيمروز بمحافظة سيستان وبلوشستان شرق ايران إلا ان وسائل الاعلام المناوئة التي تعمل علي اثارة الازمات قامت بنشر خبر ملفق نسبت هذه العمليات الي ولاية نيمروز الافغانية.
واوضح ان محافظة سيستان تضم مدن هامون و هيرمند و نيمروز و زهك و زابل و ان هذه العمليات تمت في مدينة نيمروز الايرانية.
واكد ان وسائل الاعلام المناهضة والتي تتصيد في الماء العكر، نشرت هذا الخبر بهدف اثارة الازمة و الخلافات و تحريض دول الجوار غير ان هذا الخبر لا اساس له من الصحة.
و اشار الي العلاقات الودية بين ايران و افغانستان باعتبارهما دولتين جارتين واضاف لدينا علاقات طيبة مع دول الجوار و هناك حدود مشتركة و كذلك التعاون التجاري و الامني يربطنا بهذه الدول.
واكد اذا كانت هناك قضية امنية أو سياسية أو اجتماعية بيننا و بين دول الجوار سنقوم بمتابعتها و تسويتها من خلال استخدام القنوات الدبلوماسية و اجراء الاتصال مع المسؤولين الافغان و كذلك اجرا محادثات مباشرة من قبل قوات الحرس الحدود الايرانية.
انتهي**1110** 2344



برچسب ها

سياسي

قوات الامن الداخلي

نيمروز

افغانستان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مسؤول أمني إيراني ينفي اجراء أي عملية أمنية في ولاية نيمروز الافغانية

معظم المشاهدات

روحاني: الاعداء غاضبون من عظمة الشعب الايراني ونجاحاته وتقدمه

في الاجتماع المشترك مع رؤساء اللجان البرلمانية

روحاني: الاعداء غاضبون من عظمة الشعب الايراني ونجاحاته وتقدمه

شمخاني: ما يحصل في إيران سينتهي خلال أيام

في تصريح لقناة 'الميادين'

شمخاني: ما يحصل في إيران سينتهي خلال أيام

وزارة الامن تعلن عن ضبط بعض العناصر ومثيري الاضطرابات الاخيرة

في بيان صادر عنها اليوم؛

وزارة الامن تعلن عن ضبط بعض العناصر ومثيري الاضطرابات الاخيرة

وزير الدفاع الايراني: يخطط الأعداء لإيران غير آمنة وغير مستقرة

وزير الدفاع الايراني: يخطط الأعداء لإيران غير آمنة وغير مستقرة

الرئیس روحانی : الظروف الاقتصادیة فی ایران افضل من معدل الوضع الاقتصادی الدولی

الرئیس روحانی : الظروف الاقتصادیة فی ایران افضل من معدل الوضع الاقتصادی الدولی

أحدث الأخبار

قائد الثورة الاسلامية: العدو يتحين الفرص للتسلل الي الداخل وايذاء الشعب الايراني

في لقاء اسبوعي لسماحة القائد باُسر الشهداء؛

قائد الثورة الاسلامية: العدو يتحين الفرص للتسلل الي الداخل وايذاء الشعب الايراني

هذا العام.. 2700 ميغاواط من الطاقة الكهربائية تدخل دائرة الإنتاج

هذا العام.. 2700 ميغاواط من الطاقة الكهربائية تدخل دائرة الإنتاج

جهانغيري: السبيل إلي تحسين حالة الشعب والبلاد رهنٌ بإجراء إصلاحات تدريجية مؤطَّرَة بالقانون

جهانغيري: السبيل إلي تحسين حالة الشعب والبلاد رهنٌ بإجراء إصلاحات تدريجية مؤطَّرَة بالقانون

الناطق باسم قوات الحرس الثوري: أعداء نظام الجمهورية الاسلامية من الحمقي والسفهاء

الناطق باسم قوات الحرس الثوري: أعداء نظام الجمهورية الاسلامية من الحمقي والسفهاء

سورية تدين بشدة المواقف الصادرة عن الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني وأدواتهما بخصوص الأوضاع الراهنة في إيران

سورية تدين بشدة المواقف الصادرة عن الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني وأدواتهما بخصوص الأوضاع الراهنة في إيران

موضوعات مرتبط