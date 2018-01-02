أعادة افتتاح معبرین حدودیین ایرانیین مع كردستان العراق

طهران/ 2 كانون الثانی/ ینایر/ ارنا - أعلن المدیر العام للشؤون الحدودیة فی وزارة الداخلیة الایرانیة، عن أعادة افتتاح معبری تمرجین فی محافظة كرمانشاه وبرویزخان فی محافظة اذربایجان الغربیة مع كردستان العراق.

وافاد الموقع الاعلامی لوزارة الداخلیة الیوم الثلاثاء، ان شهریار حیدری، أوضح بان وزیر الداخلیة الایرانی كان قد أعلن سابقا، ان أعادة افتتاح معبری برویزخان وتمرجین الیوم وذلك إثر ابلاغ المجلس الأعلي للأمن القومی ومجلس الأمن فی البلاد والمشاورات الدبلوماسیة وبعض الاجهزة الأمنیة بین الحكومتین الایرانیة والعراقیة.
القنصلیة الإیرانیة فی أربیل كانت قد أعلنت سابقا عن أعادة فتح منفذی تمرجین فی بیرانشهر وبرویز خان فی قصر شیرین الحدودیین مع أربیل والسلیمانیة شمال العراق اللذین تم إغلاقهما منذ فترة بناء علي الطلب الرسمی من الحكومة العراقیة اعتبارا من الیوم الثلاثاء'.
وأضافت القنصلیة أنه سیتم إجراء التبادلات التجاریة علي هذه الحدود فضلا عن تنقل الركاب'.
انتهي** 2344



برچسب ها

اقتصاد

شمال العراق

معابر حدودیة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

أعادة افتتاح معبرین حدودیین ایرانیین مع كردستان العراق

معظم المشاهدات

روحاني: الاعداء غاضبون من عظمة الشعب الايراني ونجاحاته وتقدمه

في الاجتماع المشترك مع رؤساء اللجان البرلمانية

روحاني: الاعداء غاضبون من عظمة الشعب الايراني ونجاحاته وتقدمه

شمخاني: ما يحصل في إيران سينتهي خلال أيام

في تصريح لقناة 'الميادين'

شمخاني: ما يحصل في إيران سينتهي خلال أيام

وزارة الامن تعلن عن ضبط بعض العناصر ومثيري الاضطرابات الاخيرة

في بيان صادر عنها اليوم؛

وزارة الامن تعلن عن ضبط بعض العناصر ومثيري الاضطرابات الاخيرة

وزير الدفاع الايراني: يخطط الأعداء لإيران غير آمنة وغير مستقرة

وزير الدفاع الايراني: يخطط الأعداء لإيران غير آمنة وغير مستقرة

الرئیس روحانی : الظروف الاقتصادیة فی ایران افضل من معدل الوضع الاقتصادی الدولی

الرئیس روحانی : الظروف الاقتصادیة فی ایران افضل من معدل الوضع الاقتصادی الدولی

أحدث الأخبار

قائد الثورة الاسلامية: العدو يتحين الفرص للتسلل الي الداخل وايذاء الشعب الايراني

في لقاء اسبوعي لسماحة القائد باُسر الشهداء؛

قائد الثورة الاسلامية: العدو يتحين الفرص للتسلل الي الداخل وايذاء الشعب الايراني

هذا العام.. 2700 ميغاواط من الطاقة الكهربائية تدخل دائرة الإنتاج

هذا العام.. 2700 ميغاواط من الطاقة الكهربائية تدخل دائرة الإنتاج

جهانغيري: السبيل إلي تحسين حالة الشعب والبلاد رهنٌ بإجراء إصلاحات تدريجية مؤطَّرَة بالقانون

جهانغيري: السبيل إلي تحسين حالة الشعب والبلاد رهنٌ بإجراء إصلاحات تدريجية مؤطَّرَة بالقانون

الناطق باسم قوات الحرس الثوري: أعداء نظام الجمهورية الاسلامية من الحمقي والسفهاء

الناطق باسم قوات الحرس الثوري: أعداء نظام الجمهورية الاسلامية من الحمقي والسفهاء

سورية تدين بشدة المواقف الصادرة عن الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني وأدواتهما بخصوص الأوضاع الراهنة في إيران

سورية تدين بشدة المواقف الصادرة عن الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني وأدواتهما بخصوص الأوضاع الراهنة في إيران

موضوعات مرتبط