أعادة افتتاح معبرین حدودیین ایرانیین مع كردستان العراق

وافاد الموقع الاعلامی لوزارة الداخلیة الیوم الثلاثاء، ان شهریار حیدری، أوضح بان وزیر الداخلیة الایرانی كان قد أعلن سابقا، ان أعادة افتتاح معبری برویزخان وتمرجین الیوم وذلك إثر ابلاغ المجلس الأعلي للأمن القومی ومجلس الأمن فی البلاد والمشاورات الدبلوماسیة وبعض الاجهزة الأمنیة بین الحكومتین الایرانیة والعراقیة.

القنصلیة الإیرانیة فی أربیل كانت قد أعلنت سابقا عن أعادة فتح منفذی تمرجین فی بیرانشهر وبرویز خان فی قصر شیرین الحدودیین مع أربیل والسلیمانیة شمال العراق اللذین تم إغلاقهما منذ فترة بناء علي الطلب الرسمی من الحكومة العراقیة اعتبارا من الیوم الثلاثاء'.

وأضافت القنصلیة أنه سیتم إجراء التبادلات التجاریة علي هذه الحدود فضلا عن تنقل الركاب'.

انتهي** 2344

