ذوالفقاري: ستنتهي الإحتجاجات في بعض المناطق قريباً/واجهت قوات الشرطة والأمن العابثين بالممتلكات العامة باقتدار وحزم

وفي تصريحات ل حسين ذوالفقاري اليوم الثلاثاء نقلاً عن موقع وزارة الداخلية للإعلام حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد قال: تبعاً للتجمعات الأخيرة تمثلت سياسة مجلس أمن البلاد علي إحتواء الحالة وأبدت قوات الشرطة وباقي القوات الأمنية أعلي درجة من ضبط النفس لإحتواء ما يجري وتفريق المحتجين.

وأضاف: حينما كانت الإحتجاجات فارغة من العبث بالممتلكات وبيت مال المسلمين وبعض المراكز العسكرية، كانت الشرطة وقوات الأمن تواجه مجريات الاُمور بأقل جهد وشدة ولكن فور أن حول البعض هذه الأحداث إلي عنيفة بدأت القوات بمواجهة حازمة لهؤلاء باقتدار وحزم.

كما أشاد مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية بعدم مسايرة الناس للمنتهزين والعابثين بالممتلكات العامة والنظم وتعاونهم مع القوات المسؤولة عن توفيرالنظم والأمن معتبراً ذلك ناتجاً عن إستيعابهم لما يجري في المنطقة وفهمهم الصحيح لضرورة صيانة الأمن والاستقرار في البلاد رغم المشاكل التي يعانونها.

انتهي** ع ج**2344

