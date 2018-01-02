هدف ارنا هو توسیع العمل الاعلامی والخبر المنشور لایعبر بالضرورة عن موقفنا

عمار الأسد : أمريكا أكثر دول العالم استثماراً للإرهاب/ البغدادي قد يتواجد في هذا المكان

طهران/ 2 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - قال الدكتور عمار الأسد، نائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب السوري، إن الخطط الأمريكية فشلت، وهي الآن تحاول تنفيذ سيناريوهات بديلة للتغطية علي انتصارات الجيش علي الإرهاب.

وتابع الأسد، في اتصال هاتفي مع 'سبوتنيك'، أمريكا أكثر دول العالم استثماراً للإرهاب، والحديث عن محاولات أمريكية لـ'أفغنة' سوريا هو كلام غير منطقي، فقد أوجدت واشنطن 'داعش'، وفشلت في تحقيق أهدافها، فقامت بنقل قادته من الحسكة إلي مكان مجهول، وكانت قد نقلتهم في السابق من ريف دير الزور، في الوقت الذي يسيطر فيه الجيش السوري علي أكثر من 95% من الأرض.
وأضاف، اليوم يعلنون تشكيل جيش سوريا الوطني كما يدعون في مخيم الركبان بالحسكة، وهذه المسميات هي استثمار إعلامي، فعندما يقولون أن رئيس أركان 'جيش سوريا الوطني'، قائداً للفيلق كذا، هم يكذبون ويصدقون أنفسهم، وهم لا يختلفون كثيراً عن مدرسة ترامب والذي قال في تصريحات له مؤخراً 'نحن من دحرنا داعش في سوريا والعراق'، فهل يصدق أحد، لقد استثمرت أمريكا في داعش، وهي اليوم تستثمر فيما تبقي لديهم من فلول وهم يصرحون بذلك ولا يخجلون.
وكشف الأسد، أن:الجيش السوري كان اليوم يقاتل في شرق دير الزور، وهناك جيب لداعش شرق 'الخابور' بعد البوكمال تسيطر عليه القوات الأمريكية وبعتقد أن 'أبو بكر البغدادي' زعيم داعش متواجد بها ويمارس حياته الطبيعية في تلك المنطقة وبحماية من القوات الأمريكية، فهم يخططون بالفعل والأمريكي هو رأس حربة لإسرائيل في المنطقة لضرب الجيش السوري وتقسيم المقسم وتجزيء المجزأ'.
وأكد الأسد، أن الحكومة السورية تعلم جيداً ما يخطط لها، ولذا فنحن لدينا كل السيناريوهات والخطط البديلة لمواجهة أي تغير في المواقف علي الأرض والجيش متواجد في كل المحافظات وإن لم تكن سيطرته كاملة في بعضها، إنما تواجده قد يصل إلي 98% علي الأراضي السورية، وأي تصرف غير مسؤول سوف ينعكس علي أمريكا وعلي مصالحها، لأن الأمريكي اليوم في سوريا بصدد مخططات جديدة يريد تنفيذها ولكنها ستسقط كما سقطت المخططات السابقة.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

الأرهاب

عمار الاسد

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

عمار الأسد : أمريكا أكثر دول العالم استثماراً للإرهاب/ البغدادي قد يتواجد في هذا المكان

معظم المشاهدات

روحاني: الاعداء غاضبون من عظمة الشعب الايراني ونجاحاته وتقدمه

في الاجتماع المشترك مع رؤساء اللجان البرلمانية

روحاني: الاعداء غاضبون من عظمة الشعب الايراني ونجاحاته وتقدمه

شمخاني: ما يحصل في إيران سينتهي خلال أيام

في تصريح لقناة 'الميادين'

شمخاني: ما يحصل في إيران سينتهي خلال أيام

وزارة الامن تعلن عن ضبط بعض العناصر ومثيري الاضطرابات الاخيرة

في بيان صادر عنها اليوم؛

وزارة الامن تعلن عن ضبط بعض العناصر ومثيري الاضطرابات الاخيرة

وزير الدفاع الايراني: يخطط الأعداء لإيران غير آمنة وغير مستقرة

وزير الدفاع الايراني: يخطط الأعداء لإيران غير آمنة وغير مستقرة

الرئیس روحانی : الظروف الاقتصادیة فی ایران افضل من معدل الوضع الاقتصادی الدولی

الرئیس روحانی : الظروف الاقتصادیة فی ایران افضل من معدل الوضع الاقتصادی الدولی

أحدث الأخبار

قائد الثورة الاسلامية: العدو يتحين الفرص للتسلل الي الداخل وايذاء الشعب الايراني

في لقاء اسبوعي لسماحة القائد باُسر الشهداء؛

قائد الثورة الاسلامية: العدو يتحين الفرص للتسلل الي الداخل وايذاء الشعب الايراني

هذا العام.. 2700 ميغاواط من الطاقة الكهربائية تدخل دائرة الإنتاج

هذا العام.. 2700 ميغاواط من الطاقة الكهربائية تدخل دائرة الإنتاج

جهانغيري: السبيل إلي تحسين حالة الشعب والبلاد رهنٌ بإجراء إصلاحات تدريجية مؤطَّرَة بالقانون

جهانغيري: السبيل إلي تحسين حالة الشعب والبلاد رهنٌ بإجراء إصلاحات تدريجية مؤطَّرَة بالقانون

الناطق باسم قوات الحرس الثوري: أعداء نظام الجمهورية الاسلامية من الحمقي والسفهاء

الناطق باسم قوات الحرس الثوري: أعداء نظام الجمهورية الاسلامية من الحمقي والسفهاء

سورية تدين بشدة المواقف الصادرة عن الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني وأدواتهما بخصوص الأوضاع الراهنة في إيران

سورية تدين بشدة المواقف الصادرة عن الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني وأدواتهما بخصوص الأوضاع الراهنة في إيران

موضوعات مرتبط