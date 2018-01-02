نائب برلماني ايراني:الأعداء يستغلون مطالب الشعب لإلحاق الضرر بالبلاد

جيرفت / 2 كانون الثاني /يناير - إرنا - حذّر نائب مدينة جيرفت وعنبر آباد في مجلس الشوري الاسلامي، الشعبَ من إمكانية استغلال مطالبهم من جانب الأعداء وقال: إنّ الأعداء يستغلون هذه المطالب بهدف إلحاق الضرر بالبلاد.

وأضاف يحيي كمال بور بأنّ الشعب الايراني محب لنظام الجمهورية الاسلامية والثورة ومدافع بقوة عن طموح هذا النظام والثورة بهتاف واحد وتصويت موحد.
ولم يستبعد كمال بور إنتهاز البعض لهذه المطالبات الشعبية و إطلاق هتافات تصب في مصلحتهم الشخصية وقال بأنّ الشعب يحب النظام والثورة ويحب قائد الثورة المعظم.
وبعد تأكيده علي تحول معيشة الناس إلي هاجس لدي النظام والبرلمان الايراني صرّح بأنّ النظام والحكومة عليهما تشمير سواعدهما لإزالة العقبات الاقتصادية التي باتت اليوم موضوع هتافات الناس.
ولم يولِ النائب يحيي كمال بور أي إهتمام لتصريحات ترامب الداعمة للمحتجين لأنها فاقدة للتأثير معرباً عن ضرورة عدم الخلط بين المطالب الشعبية ومواجهة النظام.
إنتهي** ع ج**2344



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سياسي

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نائب برلماني ايراني:الأعداء يستغلون مطالب الشعب لإلحاق الضرر بالبلاد

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