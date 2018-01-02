أعادة افتتاح معبر برويزخان الحدودي مع شمال العراق

وفي حديث مع مراسل ارنا اوضح 'فرامرز اكبري' : بعد متابعة هذا الموضوع في طهران وبغداد ، فقد تم استئناف النشاطات التجارية والحدودية من معبر برويزخان الحدودي مرة اخري.

وصرح بان معبر برويزخان الحدودي يتميز بامكانيات واسعة جدا، وافتتاحه مرة اخري يوفر فرص عمل لالاف العمال في مدينة قصرشيرين والذين فقدوا عملهم بسبب اغلاق المعبر.

واوضح بان استئناف نشاطات المعبر الحدودي سيوفر فرص عمل للمتضريين من جراء الزلزال في منطقة قصر شيرين وتحسين الوضع المعيشي لاهالي المنطقة.

يذكر ان معبر برويزخان الحدودي اغلق في 15 أكتوبر إثر الاختلافات السياسية التي حدثت في شمال العراق مع الحكومة المركزية العراقية، واليوم وبعد مرور 79 يوما جري افتتاح المعبر مرة اخري.

قصرشيرين تقع غربي محافظة كرمانشاه، وتشترك مع العراق بحدود تبلغ 186 كم . وينشط معبران علي طول الحدود هما برويزخان مع شمال العراق وخسروي مع حكومة العراق المركزية .

معبر برويزخان في مدينة قصر شيرين جري تدشينه عام 2007 ويعد المنفذ التجاري والحدودي مع شمال العراق لاسيما محافظة السليمانية في كردستان العراق، ويوفر هذا المعبر فرص عمل بشكل مباشر وغير مباشر لنحو 7 الاف شخص .

معبر برويزوخان من المعابر الحدودية الستراتيجية المهمة لايران خاصة تصدير السلع الي العراق حيث تصدر 54 بالمائة من البضائع الايرانية الي العراق عن طريق هذا المعبر.

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