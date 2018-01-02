ماهر حمود اتصل بالاراكي: الهجمة علي إيران سببها موقفها من القضية الفلسطينية ومن المقاومة

بيروت/2 كانون الثاني/يناير/ارنا- قال رئيس 'الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة' الشيخ ماهر حمود ان الهجمة الغربية علي إيران سببها الموقف الواضح من القضية الفلسطينية ومن المقاومة، وعلي كل الشرفاء أن يكونوا مع الموقف الإيراني في وجه المؤامرة الأميركية- الإسرائيلية- الرجعية.

و أعلن المكتب الاعلامي لشيخ ماهر حمود، في بيان، ان حمود اتصل بالأمين العام ل'المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية' آية الله الشيخ محسن الاراكي 'للاطمئنان عن الأوضاع في إيران'. ونقل عن الاراكي قوله إن 'الأوضاع في إيران أفضل بكثير مما ينقله الإعلام، وان بعض المطالب المحقة يجري التجاوب معها وتأمينها، أما الشغب فواضح انه تدخل أميركي أعلنه الرئيس ترامب بشكل وقح وبعض الدول العربية الأخري'.
وأشار المكتب الاعلامي إلي ان حمود أبدي من جهته 'استنكاره لأعمال الشغب'، معتبرا أن 'الموقف الإيراني الرسمي سليم اذ انه يسمح بالمظاهرات، ولكن يؤكد بأن الشغب مرفوض'.
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ماهر حمود اتصل بالاراكي: الهجمة علي إيران سببها موقفها من القضية الفلسطينية ومن المقاومة

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