في تصريح لقناة 'الميادين'

شمخاني: ما يحصل في إيران سينتهي خلال أيام

بيروت/2 كانون الثاني/يناير/ارنا-اعتبر أمين المجلس الاعلي للأمن القومي الايراني ​علي شمخاني​ أن “التدخل الخارجي المنظم يهدف لمنع إيران من النهوض وهم ينوون تحطيمها من الداخل لأنها لا تتراجع”، مؤكداً أن “ما يحصل في إيران سينتهي خلال أيام وليس لدي أي قلق من ذلك”.

واضاف شمخاني في حديث خاص مع قناة الميادين ان “ما يحصل علي الانترنت حول إيران حرب بالوكالة ضد شعبنا”، مشيراً إلي أن “27 في المئة من المشاركين في الحملة علي إيران عبر الانترنت يتبعون لحكومة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان”.
ولفت شمخاني إلي أن “العناصر التنفيذية للحرب علي إيران عبر الانترنت إسرائيلية وغربية”، مشيراً إلي أن “​السعودية​ تنفق الأموال وأنشأت أجهزة ووظفت خبراء ووجهتهم ضمن خطة سياسية ضد إيران”.
وأشار إلي أن “المنافقين هم بيادق هذه الخطة السعودية وسوف يتلقون الرد المناسب من إيران من حيث لا يشعرون”، لافتاً إلي أن “السعودية لا تستطيع التغطية علي خسارتها في ​اليمن​ بالتدخل في إيران وتحريض الشعب الإيراني الواعي”.
وأفاد أن “الشعب الإيراني حساس تجاه التدخل السعودي أكثر من حساسيته تجاه الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​”، مشيراً إلي “أننا لم نكن نريد أن يكنّ الشعب الإيراني كل هذا العداء للعائلة الحاكمة في السعودية ولكن عداء الشعب الإيراني للعائلة الحاكمة السعودية ناتج عن سلوكها وهي تعلم خطورة ردنا”.
وأضاف شمخاني “الهاشتاغات المتعلقة بالوضع في إيران تأتي من ​أميركا​ و​بريطانيا​ والسعودية وأماكن أخري”، معتبراً أن “عداوة الغرب لإيران هي عداوة حمقاء وبعض الدول فهمت أن لديها مصالح في الخليج الفارسي”.
واشار الي ان الأسباب الداخلية للاحتجاجات هي عدم رضا جزء من الشعب الإيراني عن الوضع الإقتصادي وقال ان التدخل الخارجي المنظم يهدف لمنع إيران من النهوض وهم ينوون تحطيمها من الداخل لأنها لا تتراجع، مؤكدا ان ما يحصل في إيران سينتهي خلال أيام وليس لدي أي قلق من ذلك.
انتهي**2054 ** 2342



برچسب ها

سياسي

شمخاني

الميادين

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

شمخاني: ما يحصل في إيران سينتهي خلال أيام

معظم المشاهدات

روحاني: الاعداء غاضبون من عظمة الشعب الايراني ونجاحاته وتقدمه

في الاجتماع المشترك مع رؤساء اللجان البرلمانية

روحاني: الاعداء غاضبون من عظمة الشعب الايراني ونجاحاته وتقدمه

شمخاني: ما يحصل في إيران سينتهي خلال أيام

في تصريح لقناة 'الميادين'

شمخاني: ما يحصل في إيران سينتهي خلال أيام

وزارة الامن تعلن عن ضبط بعض العناصر ومثيري الاضطرابات الاخيرة

في بيان صادر عنها اليوم؛

وزارة الامن تعلن عن ضبط بعض العناصر ومثيري الاضطرابات الاخيرة

وزير الدفاع الايراني: يخطط الأعداء لإيران غير آمنة وغير مستقرة

وزير الدفاع الايراني: يخطط الأعداء لإيران غير آمنة وغير مستقرة

الرئیس روحانی : الظروف الاقتصادیة فی ایران افضل من معدل الوضع الاقتصادی الدولی

الرئیس روحانی : الظروف الاقتصادیة فی ایران افضل من معدل الوضع الاقتصادی الدولی

أحدث الأخبار

قائد الثورة الاسلامية: العدو يتحين الفرص للتسلل الي الداخل وايذاء الشعب الايراني

في لقاء اسبوعي لسماحة القائد باُسر الشهداء؛

قائد الثورة الاسلامية: العدو يتحين الفرص للتسلل الي الداخل وايذاء الشعب الايراني

هذا العام.. 2700 ميغاواط من الطاقة الكهربائية تدخل دائرة الإنتاج

هذا العام.. 2700 ميغاواط من الطاقة الكهربائية تدخل دائرة الإنتاج

جهانغيري: السبيل إلي تحسين حالة الشعب والبلاد رهنٌ بإجراء إصلاحات تدريجية مؤطَّرَة بالقانون

جهانغيري: السبيل إلي تحسين حالة الشعب والبلاد رهنٌ بإجراء إصلاحات تدريجية مؤطَّرَة بالقانون

الناطق باسم قوات الحرس الثوري: أعداء نظام الجمهورية الاسلامية من الحمقي والسفهاء

الناطق باسم قوات الحرس الثوري: أعداء نظام الجمهورية الاسلامية من الحمقي والسفهاء

سورية تدين بشدة المواقف الصادرة عن الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني وأدواتهما بخصوص الأوضاع الراهنة في إيران

سورية تدين بشدة المواقف الصادرة عن الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني وأدواتهما بخصوص الأوضاع الراهنة في إيران

موضوعات مرتبط