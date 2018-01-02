شمخاني: ما يحصل في إيران سينتهي خلال أيام

واضاف شمخاني في حديث خاص مع قناة الميادين ان “ما يحصل علي الانترنت حول إيران حرب بالوكالة ضد شعبنا”، مشيراً إلي أن “27 في المئة من المشاركين في الحملة علي إيران عبر الانترنت يتبعون لحكومة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان”.

ولفت شمخاني إلي أن “العناصر التنفيذية للحرب علي إيران عبر الانترنت إسرائيلية وغربية”، مشيراً إلي أن “​السعودية​ تنفق الأموال وأنشأت أجهزة ووظفت خبراء ووجهتهم ضمن خطة سياسية ضد إيران”.

وأشار إلي أن “المنافقين هم بيادق هذه الخطة السعودية وسوف يتلقون الرد المناسب من إيران من حيث لا يشعرون”، لافتاً إلي أن “السعودية لا تستطيع التغطية علي خسارتها في ​اليمن​ بالتدخل في إيران وتحريض الشعب الإيراني الواعي”.

وأفاد أن “الشعب الإيراني حساس تجاه التدخل السعودي أكثر من حساسيته تجاه الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​”، مشيراً إلي “أننا لم نكن نريد أن يكنّ الشعب الإيراني كل هذا العداء للعائلة الحاكمة في السعودية ولكن عداء الشعب الإيراني للعائلة الحاكمة السعودية ناتج عن سلوكها وهي تعلم خطورة ردنا”.

وأضاف شمخاني “الهاشتاغات المتعلقة بالوضع في إيران تأتي من ​أميركا​ و​بريطانيا​ والسعودية وأماكن أخري”، معتبراً أن “عداوة الغرب لإيران هي عداوة حمقاء وبعض الدول فهمت أن لديها مصالح في الخليج الفارسي”.

واشار الي ان الأسباب الداخلية للاحتجاجات هي عدم رضا جزء من الشعب الإيراني عن الوضع الإقتصادي وقال ان التدخل الخارجي المنظم يهدف لمنع إيران من النهوض وهم ينوون تحطيمها من الداخل لأنها لا تتراجع، مؤكدا ان ما يحصل في إيران سينتهي خلال أيام وليس لدي أي قلق من ذلك.

انتهي**2054 ** 2342

