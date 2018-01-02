خاص 'إرنا':

ناشط فلسطيني: عملاء أمريكا من الخليجيين يهاجمون إيران للتعمية علي توددهم للكيان الصهيوني

رام الله/ 2 كانون الثاني/ يناير/إرنا- أكد الكاتب و الناشط السياسي الفلسطيني رفيق حداد أن تصاعد وتيرة تحريض بعض العواصم الخليجية علي الجمهورية الإسلامية في إيران مرتبط بانصياع تلك العواصم للإرادة الأمريكية، وتساوقها مع المشروع الاستعماري في منطقة الشرق الأوسط من أجل حماية عروش ممالكها العميلة.

ونقل مراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، عن 'حداد' قوله :'واضح تماماً أن آلة الدعاية والتضليل الضخمة التي تقود هذا التحريض العدواني اليوم تأتمر بتوجيهات من أدوات أمريكا، و ممن تتقاطع مصالحهم مع الأطماع الغربية'.
ونبّه إلي أن هذه الحملات المشبوهة تزداد خطورة كونها تأتي علي حساب تغييب القضية الفلسطينية، وما تتعرض له من مساع للتصفية ، والطمس تحت عناوين مختلفة.
وأضاف 'حداد'، 'يعمد هؤلاء العملاء إلي تحسين صورة الكيان الصهيوني، وفي المقابل يسخرون كل إمكاناتهم بهدف شيطنة إيران، ومعاداتها ؛ ليس هذا فحسب ؛ بل وجري عموم المسلمين إلي هذا المربع المرتهن لواشنطن (..) يجري ذلك دون اكتراث بالمكيدة التي يعدها الأمريكيون لفلسطين، ولشعبها ، وللمسلمين جميعاً من خلفهم'.
وتابع القول، :'الحكومات المحسوبة علي الُسنّة تنبري في غالبيتها لخداع شعوب المنطقة، وإيهامها بأن إيران إبان حكم الشاه -وكيل أمريكا وصديق إسرائيل- كانت حليفة، و شقيقة ، بينما هي اليوم ليست كذلك !!'.
وأردف الناشط الفلسطيني، 'العداء الأساسي لطهران وقيادتها مرده فقط إلي أن قيادة الثورة تصادمت مع الرؤي الأمريكية التوسعية، ولا حقيقة لما يروج عن أن الأمر مرتبط بمخاوف مذهبية أو طائفية'.
ولفت 'حداد' إلي أن المنخرطين في هذا التحريض باتوا يغالون في تهجمهم، من خلال رفع راية التصادم مع المذهب الشيعي، وتصويره علي أنه أشد و أكثر خطراً علي العروبة والإسلام من 'إسرائيل' التي تغتصب فلسطين، وتستبيح مقدساتها منذ عقود.
وخلص للقول، :'للأسف أن من يُحرضون علي إيران، يتوددون إلي إسرائيل الطامعة بالتوسع ما بين النيل و الفرات ، واستعباد الشعب العربي (..) إنهم منافقون، وليسوا أكثر من خدم للإدارة الأمريكية التي تعطيهم فتات خيرات ، ومقدرات ، وثروات الأرض التي ينهبونها'.
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ناشط فلسطيني: عملاء أمريكا من الخليجيين يهاجمون إيران للتعمية علي توددهم للكيان الصهيوني

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