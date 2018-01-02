السفير الايراني في لندن ينتقد ترامب بشدة لتغريداته الداعمة لمثيري الشغب في ايران

لندن / 2 كانون الثاني / يناير /ارنا-
انتقد السفير الايراني في لندن حميد بعيدي نجاد بشدة الرئيس الاميركي دونالد ترامب لتغريداته علي موقع التوصل الاجتماعي 'تويتر' دعما لمثيري الشغب في ايران.

وكتب بعيدي نجاد في صفحته الشخصية علي 'التلغرام': ان ترامب الذي كان قد وصف الشعب الايراني من قبل في اساءة سافرة بـ 'الشعب الارهابي'، يصف الان الشعب الايراني في اساءة اخري بـ 'الشعب الجائع' الذي يستحق الشفقة، وذلك بذريعة التعاطف النفاقي مع المشاركين في التجمعات الاحتجاجية في ايران، في حين انه رئيس دولة تحمل عنوان اكبر اقتصاد قوي في العالم، ويعاني شعبه منذ اعوام طويلة من المجاعة والفوارق الطبقية.
وتابع، انه وفقا لاحصائيات رسمية ومنها معلومات المنظمة الاميركية لمساعدة الجياع في اميركا (إطعام اميركا)، وبامكان اي شخص الاطلاع عليه بعملية بحث بسيطة في الانترنت، هنالك شخص جائع من بين كل 8 اشخاص في اميركا.
وقال، انه وفقا لهذه الاحصائية المهولة هنالك 42 مليون جائع في اميركا، من ضمنهم 13 مليونا من الاطفال واكثر من 5 ملايين من المسنين.
وكتب، أليس من الافضل بدلا عن هذه الاساءات غير المسبوقة من جانب رئيس دولة لشعب شامخ علي مدي التاريخ، ان يطلب من الشعب الايراني تقديم العون لجياع اميركا، ذلك لان الشعب الايراني ورغم مشاكله فانه سوف لن يرفض مثل هذا الطلب علي الاقل.
يذكر ان الرئيس الاميركي نشر لغاية الان عدة تغريدات داعمة لمثيري الشغب في بعض المدن الايرانية.
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السفير الايراني في لندن ينتقد ترامب بشدة لتغريداته الداعمة لمثيري الشغب في ايران

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