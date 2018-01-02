هزتان ارضیتان تضربان محافظة كهكیلویة وبویر احمد جنوب غرب ایران

وضربت الهزة الارضیة الاولي مدینة قلعة رئیسی بقوة 3.3 درجة علي مقیاس ریختر فی الساعة الثالثة و 57 دقیقة عصرا بالتوقیت المحلی (الثانیة عشرة و 27 دقیقة ظهرا بتوقیت غرینتش).

فیما ضربت الهزة الارضیة الثانیة مدینة لیكك بقوة 2.4 ریختر فی الساعة الخامسة و 13 دقیقة عصرا بالتوقیت المحلی (الواحدة و 43 دقیقة بعد الظهر بتوقیت غرینتش).

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجیوفیزیائیة بجامعة طهران ان الهزة الارضیة الاولي وقعت علي بعد 25 كم من مدینة قلعة رئیسی وفی عمق 6 كم من سطح الارض فیما وقعت الهزة الارضیة الثانیة علي بعد 16 كم من مدینة لیكك وفی عمق 10 كم من سطح الارض.

ولم تصل لغایة الان ای تقاریر بوقوع خسائر جراء هاتین الهزتین الارضیتین.

ووقعت خلال العام الایرانی الجاری (ینتهی فی 20 اذار/مارس) عشرات الهزات الارضیة، وكان اقواها قد ضربت مدینة یاسوج مركز المحافظة قبل نحو 7 اشهر بقوة 4.7 ریختر وفی عمق 10 كم من سطح الارض.

انتهي ** 2342

