في بيان صادر عنها اليوم؛

وزارة الامن تعلن عن ضبط بعض العناصر ومثيري الاضطرابات الاخيرة

طهران / 1 كانون الثاني / يناير / ارنا – اعلنت وزارة الامن الايرانية، انها تمكنت من التعرف وضبط بعض العناصر ومثيري الشغب المتعنتين والمحرضين للاضطرابات الاخيرة.

وفي بيان صدر عنها مساء اليوم الاثنين، ذكرت وزارة الامن ان القوات الاستخبارية المنتسبة الي الوزارة تمكنت وبفضل مساندة الشعب من تنفيذ مسؤولياتها الاستخبارية؛ وعليه فقد تم التعرف علي العناصر المتعنتة المثيرة للشغب ومحرضي الاضطرابات الاخيرة، والقاء القبض علي عدد منهم فيما يتم مطاردة الاخرين الذين سيتم التصدي الحاسم لهم فورا.
ولفت البيان الصادر عن وزارة الامن، الي انه كما يعلم المواطنون الاعزاء والشعب اليقظ، فإن التجمعات خلال الايام الاخيرة التي تمت بهدوء لطرح بعض المطالب، تحولت بعدها وبسبب تدخل عناصر مشبوهة ومثيرة للعنف الي اضطرابات ادت الي خسائر مادية وروحية لدي بعض المواطنين والممتلكات العامة في البلاد.
واعربت وزارة الامن في بيانها الصادر اليوم، عن تقديرها للمواطنين الذين فصلوا حسابهم عن الغوغائيين والمخلّين بالنظم العام؛ داعية جميع الشرائح المجتمعية الي التحلي بالوعي ومواصلة التبليغ عن الغوغائيين ومثيري الشغب الذين يسببون الخسائر في الاموال العامة؛ وذلك من خلال الاتصال بالرقم 113.
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ضبط بعض العناصر

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وزارة الامن تعلن عن ضبط بعض العناصر ومثيري الاضطرابات الاخيرة

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