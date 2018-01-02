زيادة بنسبة 2000 ميغاواط في الطاقة الانتاجية للمحطات الايرانية

وفي تصريح اليوم الاثنين، لمراسل 'ارنا'، لفت فلاحتيان الي ان حجم الطاقة الانتاجية لدي محطات الكهرباء في ايران يبلغ حاليا 78 الف ميغاواط.

وتوقع مساعد وزير الطاقة انه في ضوء البرامج التي وضعتها وزارة الطاقة سيصل حجم انتاج البلاد للكهرباء بحلول الصيف القادم، 80 الف ميغاواط.

وفي معرض الاشارة الي تصدير الطاقة الكهربائية الايرانية، قال ان الجمهورية الاسلامية تقوم حاليا بتصدير ما يبلغ الف و300 ميغاواط للكهرباء؛ موضحا ان معظم هذه الكمية يعود الي العراق ومن ثم افغانستان وباكستان.

ولفت فلاحتيان الي ان ايران تستورد الكهرباء من ارمينيا وتركمستان.

انتهي ** ح ع

