رئيس السلطة القضائية : نهج شعبنا اليقظ يختلف عن نهج الغوغائيين

وخلال اجتماعه بكبار المسؤولين في جهاز القضاء اليوم الاثنين، هنأ اية الله املي لاريجاني اتباع الديانة المسحية في ايران وانحاء العالم بمناسبة مولد السيد المسيح (عليه السلام) وبدء العام الميلادي الجديد.

واكد رئيس السلطة القضائية ان من اهم المسؤوليات التي تقع علي اتباع الديانات السماوية اليوم تتمثل في فهم تعاليم الانبياء الحقيقية؛ مضيفا ان سعادة الانسان مرهونة بالعودة الي هذه التعاليم.

وفيما احيا ذكري 'ملحمة الثلاثين من ديسمبر 2009' في ايران، وصف اية الله املي لاريجاني هذا الحدث بانه جسّد اقتدار الشعب الايراني و وعيه في تشخيص الاعداء.

واردف قائلا، ان هذه المحلمة برهنت علي ان الشعب العظيم وبفضل اتباعه للولاية متواجد في الساحة دوما ولن يسمح بان يتم مصادرة الثورة الاسلامية علي يد البعض او من جانب (العدو) الخارجي الستراتيجي.

واكد رئيس السلطة القضائية علي ان امريكا وبريطانيا وفرنسا ودولا اقليمية متورطة في التعاون مع مثيري الشغب؛ مبينا ان هذه الدول اظهرت عبر خطئها هذا بانها لا تعرف الشعب الايراني الثوري اليقظ.

واردف قائلا، هناك البعض ممن يحملون مطالب حقة، بما يستدعي متابعة هذه المطالب عبر قنواتها المشروعة؛ مضيفا لكن هناك البعض (الاخر) الذين يمزجون بين الحق والباطل وهناك عدد من الانتهازيين الذين يركبون موجة الفتنة ويمارسون التخريب والفوضي.

وتابع، اليوم المسؤولون في امريكا وبريطانيا وعدد من الدول الاخري يكرّرون ذات الاخطاء التي ارتكبوها خلال فتنة العام 2009 من خلال دعمهم لهذه الاغتشاشات.

وشدد اية الله املي لاريجاني ضرورة التصدي لممارسات الفوضويين التي تطال الممتلكات العامة والخاصة في انحاء البلاد؛ مطالبا النائبين العامين الي التدخل بكل دقة ومهنية لدعوة الاشخاص الذين يحملون مطالب محقة صوب السبل القانونية لمتابعة تلك المطالب؛ والتصدي بكل حسم لأولئك الذين يمارسون اعمال التخريب واحراق الممتلكات العامة ويدمرون الاموال الخاصة بما يؤدي الي انتهاك حقوق الناس.

وشدد رئيس السلطة القضائية قائلا، انه ينبغي علي امريكا وبريطانيا وباقي الدول التي اعلنت خلال الايام الاخيرة دعمها لمثيري الشغب، ان تدرك بان الشعب الايراني اليقظ وبفضل اتباعه للولاية سيعزز تواجده في الساحة لمواجهة كافة التهديدات التي تستهدف امن البلاد؛ وكلما قام العدو بالنفخ في نار الفتنة هذه، كلما ازداد الشعب عزما وصلابة للدفاع عن مبادئه.

انتهي ** ح ع

