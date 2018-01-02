لجنة الامن القومی النیابیة تدعو جمیع المسؤولین لمعالجة المشاكل باقصی جهدهم

ولفت نقوی حسینی مساء الیوم الاثنین فی حدیث لمراسل 'ارنا' الی الجلسة الطارئة التی عقدتها لجنة الامن القومی والسیاسة الخارجیة النیابیة الیوم، اشار الي ان تصریحات رئیس اللجنة علاء الدین بروجردی فی مستهل الاجتماع، حیث اشار الي 'بعض العناصر التی مهدت لحدوث القضایا الاخیرة و ركوب الموجة من قبل الاعداء فی الوقت الراهن ومحاولاتهم للتعویض عن الهزائم التی لحقت بهم فی المنطقة موخرا'.

وبحسب نقوی حسینی، فقد اضاف بروجردی، 'انه وخلافا للانطباعات الباطلة لدی اعداء الثورة الاسلامیة فان الظروف مستقرة وان كافة القضایا ستنجز فی موعدها المقرر'.

وقال المتحدث باسم لجنة الامن القومی والسیاسة الخارجیة ان من الجلسة الطارئة اشارت الي تسلل كافة الجماعات المناوئة بمن فیهم المنافقون ودعاة الملكیة الساحة لاثارة الفوضي واستغلال الظروف، وان مصدر هذه التحركات یكمن فی خارج البلاد.

وتابع، ان الاحتجاجات جاءت علی شكل بعض المطالب والتطلعات الاقتصادیة لكنها تحولت الی اعمال شغب من خلال تدخل العنصر الخارجی والاعداء اللدودین للشعب الایرانی مثل امیركا والكیان الصهیونی وعملائهما الاقلیمیین؛ وبدات إلحاق خسائر بشریة ومادیة بأبناء الشعب والاموال العامة.

واكد نقوی حسینی ان هناك فرق بین الاحتجاحات والمطالب الاقتصادیة، واعمال الشغب التی مصدرها فی خارج البلاد حیث یجب التمایز بینهما.

وشدد قائلا ان ابناء الشعب الایرانی لن یتحملوا بان تخل بضعة اشخاص بالامن العام والحاق خسائر بشریة ومادیة بالشعب؛ مضیفا ان الشعب اكثر وعیا ویقظة من ان ینخدع بموامرات الاعداء.

انتهی**2018/ح ع **

