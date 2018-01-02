المتحدث باسم الخارجية يهنئي بتعيين المدير الجديد لوكالة ارنا

طهران / 1 كانون الثاني / يناير /ارنا – هنأ المتحدث باسم وزراة الخارجية الايرانية 'بهرام قاسمي' بتعيين سيد ضياء هاشمي مديرا تنفيذيا جديدا لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا).

وبعث قاسمي بيانا بالمناسبة، اعرب فيه عن امله بان يشهد عهد المدير التنفيذي الجديد سيد ضياء هاشمي، مزيدا من التعاون بين وزارة الخارجية الايرانية و وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء وذلك في سياق الترويج وتعزيز والنهوض بمستوي الأداء للدبلوماسية الاعلامية في البلاد وبما يصب في توفير المصالح الوطنية والحفاظ عنها.
علما ان وزير الثقافة والارشاد الاسلامي 'سيد عباس صالحي'، وفي قرار صدر عنه اليوم الاثنين، عيّن سيد ضياء هاشمي مديرا تنفيذيا جديدا لوكالة 'ارنا'، وذلك عقب استقالة المدير التنفيذي السابق 'محمد خدادي' من منصبه.
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المتحدث باسم الخارجية يهنئي بتعيين المدير الجديد لوكالة ارنا

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