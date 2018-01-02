رئیس الجمهوریة : ایران حققت انجازات كبیرة فی سیاق الامن والقضاء علي الارهاب

طهران / 1 كانون الثانی / ینایر / ارنا - نوّه رئیس الجمهوریة حجة الاسلام حسن روحانی بالإنجازات التی حققتها الجمهوریة الاسلامیة لتعزیز الامن والاستقرار والقضاء علي الارهاب فی المنطقة؛ مصرحا انه 'لا یشك احد الیوم فی الدور الكبیر والرئیسی الذی تبنته ایران فی مكافحة الارهاب'.

وقال روحانی الیوم الاثنین خلال اللقاء مع رؤساء اللجان التخصصیة فی مجلس الشوري الاسلامی، قال ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تضطلع الیوم بدور ایجابی فی كافة القضایا (الدولیة) بما فیها السلام ومستقبل سوریا وتعزیز الإستقرار فی العراق ولبنان والدفاع عن المظلومین.
وفی جانب آخر من تصریحاته خلال الاجتماع الیوم، قال روحانی ان الظروف الاقتصادیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الیوم افضل من متوسط الوضع الاقتصادی فی العالم؛ لافتا الي ان مؤشر النمو الاقتصادی فی ایران خلال الاشهر الستة الاولي من العام (الایرانی) الحالی (بدا فی 21 اذار 2017)، بلغ 6 بالمئة، فیما حققت الدول الاخري نموا اقتصادیا بنسبة تتراوح بین 2 الي 3 بالمئة فقط.
وتابع، كما ان ایران بلغت الاكتفاء الذاتی فی زراعة القمح وانتاج نفط الغاز وتصدیره وهی تمضی قدما نحو الاكتفاء الذاتی فی انتاج البنزین بما یشكل انجازا عظیما للبلاد، فضلا عن المشاریع التنمویة المنجزة فی حقل بارس الجنوبی بما فیها مشروعی تطویر المرحلتین 10 و11 من هذا الحقل الذی یعد بدوره انجازا كبیرا فی البلاد.
وفی متابعة سرده لانجازات الحكومة، لفت روحانی الي ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، لم تواجه خلال العام الماضی ای عجز فی مجال استهلاك الغاز؛ مصرحا انه ولأول مرة عندما قررت تركمنستان علي قطع الغاز عن ایران، لم یشكل ذلك مشكلة بالنسبة للبلاد، لتضطر الاخیرة وبعد 15 یوما الي اعادة النظر فی هذا القرار.
وفی معرض الاشارة الي الاحداث الاخیرة، قال ان العدو لن یقف صامتا امام هذه الانجازات العظیمة للشعب الایرانی، وبطیبعة الحال یسعي لاثارة الفوضي داخل البلاد عبر تحریض مجموعة من المغفلین الذین تسلّلوا بین المحتجین، وردّدوا هتافات مخالفة للقانون ومطالب الشعب، كما تعرضوا للمقدسات ومبادئ الثورة الاسلامیة واقدموا علي تدمیر الممتلكات العامة.
وشدد علي ان الشعب الایرانی الذی مرّت علیه الكثیر من هذه الاحدث، سیتكمن من تخطی هذه المرحلة بنجاح ایضا.
وخلص الي ان السبیل الامثل لمواجهة هذه الاحداث یكمن فی الوحدة الوطنیة؛ مبینا ان اهم مصادیق هذه الوحدة تتمثل فی التماسك بین المسؤولین فی البرلمان والحكومة والسلطة القضائیة والقوات المسلحة وكل من یتولي مسؤولیة فی البلاد؛ داعیا الجمیع الي التكاتف و وحدة الصف.
انتهي ** ح ع



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رئیس الجمهوریة : ایران حققت انجازات كبیرة فی سیاق الامن والقضاء علي الارهاب

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