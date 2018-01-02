الرئیس روحانی: قادرون علي ایجاد فرص العمل والقضاء علي البطالة

وقال الرئیس روحانی الیوم الاثنین خلال اجتماعه مع روساء اللجان التخصصیة لمجلس الشوری الاسلامی ان ظروفنا الاقتصادیة افضل من المعدل العالمی حیث ان النمو الاقتصادی للبلاد بلغ 6 بالمئة خلال الاشهر الستة الاولی من العام الایرانی الحالی الذی یبدا فی 21 آذار/ مارس بینما معدل النمو الاقتصادی فی العالم یبلغ اثنین الی ثلاث بالمئة.

واشار الی ایجاد 700 الف فرصة عمل فی البلاد وقال ان رواتب العمال والموظفین والمتقاعدین هی اعلی من التضخم السنوی فی البلاد.

واشار الرئیس روحانی الی الاحداث الداخلیة الاخیرة فی البلاد واعرب عن اعتقاده انما حدث خلال الایام الاخیرة یعتبر تهدیدا نوعا ما فی الظاهر، یجب ان نحول هذه التهدیدات الی فرص وان نبحث عن جذور المشكلة لان جمیع هؤلاء لیسوا فی عداد من تلقوا اوامر من الخارج بل ان مجموعة منهم هم ابناء الشعب الذین نزلوا الی الشوارع بسبب مشاعرهم ومشاكلهم.

واضاف ان ابناء الشعب لم ینزلوا الی الشارع بسبب المشاكل الاقتصادیة فقط بل ان احدي مطالبهم هی اتاحة المزید من الاجواء.

واعتبر خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووی) بانها كانت انجازا كبیرا، وقال اننا اجرینا مفاوضات لمدة 30 شهرا بسبب عدم وثوقنا بامیركا لانه اذا كنا واثقین بامیركا فان القضیة كانت ستحل خلال ثلاثة ایام وكنا نتفق علی صیاغة بهذا الشان وان عدم الوثوق بامیركا جعلت المفاوضات تستغرق 30 شهرا.

وصرح ان علي الجمیع ان یقبل بالتحرك فی مسار التغییر الصحیح والتطور الصائب من اجل التوصل الی الاهداف التی یریدها الشعب منا مضیفا ان ایجاد فرص العمل والقضاء علی البطالة یعتبر قضیة هامة جدا یجب ان نعالجها واننا قادرون علی انجاز هذه المهمة.

واعرب رئیس الجمهوریة عن اعتقاده بانه یمكن تجاوز المشاكل من خلال تعزیز الوحدة والانسجام.

انتهی**2018** 2344

