المتحدث بأسم القوات المسلحة: دعم الرئيس الامريكي لمثيري الشغب يكشف عن فتنة جديدة

طهران/ 1 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - قال المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية، ان تدخل الرئيس الامريكي و عدد من الحكومات ووسائل الاعلام الاستكبارية بمافيها بي بي سي في دعم مثيري الشغب، يكشف عن المخططات الامريكية لاشعال فتنة جديدة في ايران.

واشار العميد مسعود جزائري اليوم الاثنين الي بعض أعمال الشغب والتي افضت الي وقوع خسائر في الممتلكات العامة وقال ان تدخل أكبر مسؤول امريكي وبعض الحكومات ووسائل الاعلام الاستكبارية بمافيها بي بي سي في دعم مثيري الشغب، كشف عن مخطط امريكي يهدف الي اشعال فتيل فتنة جديدة في ايران، وسوف لن تجلب سوي الإحباط والفشل لاعداء الثورة الاسلامية.
واضاف ان مشاركة بعض المناوئين للثورة من ايتام عائلة بهلوي السيئة الصيت و زعيمة زمرة المنافقين ومجرمي داعش ومن صف صفهم، في التخطيط للفتنة الامريكية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، قد ظهر وبوضوح عن حجم ومستوي المناهضين للجمهورية الاسلامية الاسلامية لدي الرأي العام .
وصرح المتحدث باسم القوات المسلحة، بان المخططات الشيطانية والسخيفة والتافهة للادارة الامريكية والصهيونية العالمية ضد الثورة الاسلامية، تحاك في الوقت الذي واجهت الولايات المتحدة خلال العام الماضي، عشرات الاعتراضات والاحتجاجات الشعبية ضد سياسات الادارة الامريكية ويتوقع استمرار هذه الموجة من المعارضة الشعبية و أعمال الشغب أكثر من السابق ضد الادارة الامريكية الخبيثة في العام الميلادي الجديد.
وفي الختام قال العميد جزائري، ان تيار انفصال الولايات الامريكية عن الحكومة المركزية بدأ يزداد يوما بعد يوم، مؤكدا ان الاجراءات الامريكية والصهيونية العالمية وحثالات القوي المتغطرسة ضد ايران الاسلامية، سوف لن تفضي سوي الحاق الهزائم والاحباط بالشيطان الأكبر، ومن البديهي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستستخدم حقها في الرد بالمثل .
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المتحدث بأسم القوات المسلحة: دعم الرئيس الامريكي لمثيري الشغب يكشف عن فتنة جديدة

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