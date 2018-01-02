ممثلو 110 دول یشاركون فی اجتماع المجلس العالمی للمیاه بطهران

طهران/1كانون الثانی/ینایر/ارنا- أعلن مساعد وزیر الطاقة فی الشؤون الدولیة «علی رضا دائمی» ان الاجتماع الثامن عشر للمجلس العالمی للمیاه سیعقد فی 16 كانون الثانی/ ینایر الجاری فی طهران بمشاركة ممثلین عن 110 دول .

واضاف دائمی الیوم الاثنین فی حدیث للمراسلین ان الاجتماع سیعقد برعایة اللجنة الدولیة للطاقة وبالتعاون مع وزارة الطاقة و معاونیة الاستثمار الثقافی والاجتماعی فی مؤسسة التنمیة القرویة الی جانب جمعیة الادارة الخضراء.
واوضح ان اللجنة الدولیة للطاقة تنشط فی ستة فروع تشمل الماء و التراب والطقس و الطاقة و مشاریع اجتماعیة و البلاستیك و تعقد اجتماعها السنوی لمناقشة هذه القضایا.
وتابع قائلا ان اللجنة تستلم مشاریعا فی مختلف المجالات بما فیها الماء و الطقس و الطاقة من اعضائها البالغ عددهم 178 دولة علی أن تعرض المشاریع المثلی للعالم.
واضاف ان ایران سلمت 78 مشروعا فی هذا المجال للجنة.
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ممثلو 110 دول یشاركون فی اجتماع المجلس العالمی للمیاه بطهران

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