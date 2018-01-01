المدير التنفيذي الجديد لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء:

لديّ 20 سنة من النشاط الاعلامي/ الحكومة والشعب الايراني هما الراعيان لوكالة إرنا

طهران/الاول من كانون الثاني/ يناير– إرنا – قال المدير التنفيذي الجديد لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا): لديّ 20 سنة من النشاط الاعلامي وأنا عارف بخفايا وظواهر هذا الحقل واصفاً الحكومة والشعب الايراني الراعيين الرئيسين لوكالة إرنا التي هي بعيدة كل البعد عن الرغبات الجناحية والسياسية.

كما صرّح سيد ضياء هاشمي اليوم الاثنين خلال حفل تنصيبه مديراً تنفيذياً جديداً لوكالة إرنا بأنه سعيد ويشعر بالارتياح لتواجده اليوم بين زملائه الإعلاميين متمنياً أن يكون الجميع مصدراً للخير والخدمة لصالح المجتمع.
وفي إشارة له إلي السابقة الطويلة التي إمتدت 83 سنة لعمل الوكالة قال: إنني سعيد وأشعر بالارتياح كعضو في وكالة ذات قدمة إعلامية وذات مكانة تضاهي مكانة جامعة طهران.
واستطرد السيد هاشمي الذي كان سابقاً وزير بالوكالة لوزارة العلوم والأبحاث والتقنية قائلاً: لم أستطع التماسك حيال المقترح الذي تقدم به الدكتور عباس صالحي وزير الثقافة والإرشاد فوافقت علي طلبه لإعتباري وكالة إرنا جامعة تعليمية.
ولفت هاشمي إلي الدور البارز والحصري الذي لعبته إرنا في ولادة مستجدات البلاد معتبراً إيّاها مؤسسة إعلامية تفوق باقي المؤسسات. ورأي العمل في الحقل الاعلامي يسيل بالأهمية والهيجان لما يخلفه من آثار وبصمات فهو عمل جهادي.
وأضاف هذا المدير التنفيذي الجديد بأنّ جيلنا حصل علي هويته وبصمته الاجتماعية عبر الثورة الاسلامية وها نحن ساعون لصيانة هذه الهوية والإرتقاء بمستواها.
كما إعتبر السيد هاشمي نطاق العمل الإعلامي مواجاً يعلو وينحدر مع حركة الأمواج رغم إمكانية الوصول بأمواجه إلي ساحل الأمان.
وخلال إشارته إلي مكانة ونشاطات هذه الوسيلة الاعلامية محلياً ودولياً قال: تمتاز وكالة إرنا عن باقي نظيراتها بوسعة رقعة نشاطاتها وكفاءاتها الكبيرة التي خلقت منها وسيلة إعلامية وطنية ذات مكانة حصرية.
إنتهي** ع ج**2344



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لديّ 20 سنة من النشاط الاعلامي/ الحكومة والشعب الايراني هما الراعيان لوكالة إرنا

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