روحاني: الاعداء غاضبون من عظمة الشعب الايراني ونجاحاته وتقدمه

واضاف الرئيس روحاني اليوم الاثنين، ان اجواء الانتقادات والاعتراضات متاحة وحرة تماما للجميع في اطار القانون. مؤكدا علي ان الشعب الايراني يرفض اجواء التدمير والشغب.

يتبع.. 2344

