روحاني: الاعداء غاضبون من عظمة الشعب الايراني ونجاحاته وتقدمه

طهران/ 1 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - قال رئيس الجمهورية حسن روحاني في الاجتماع المشترك مع رؤساء اللجان البرلمانية التخصصية، ان الاعداء مستائون وغاضبون من عظمة الشعب الايراني ونجاحاته وتقدمه.
واضاف الرئيس روحاني اليوم الاثنين، ان اجواء الانتقادات والاعتراضات متاحة وحرة تماما للجميع في اطار القانون. مؤكدا علي ان الشعب الايراني يرفض اجواء التدمير والشغب. يتبع.. 2344
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