ممثل قائد الثورة الاسلامية يلتقي بالشيخ اكرم الكعبي

وأفاد مكتب الاعلام والعلاقات للمقاومة الاسلامية حركة النجباء في الجمهورية الاسلامية، أن الامين العام للمقاومة الاسلامية حركة النجباء الشيخ اكرم الكعبي استقبل ممثل قائد الثورة الاسلامية في العراق اية الله السيد مجتبي الحسيني في مكتبه في بغداد.

وتبادل الطرفان التبريكات بمناسبة الانتصارات التي تحققت في الفترة الاخيرة علي عصابات داعش الارهابية، مشيدين بدور ابطال المقاومة الاسلامية في الدفاع عن المقدسات والذود عن حياض الوطن.

ورحب الشيخ أكرم الكعبي بزيارة ممثل قائد الثورة الاسلامية لمقر الحركة في بغداد، معربا عن تقدير وشكر الشعب العراقي وفصائل المقاومة الاسلامية للدعم الكبير الذي قدمه قائد الثورة الاسلامية والحكومة والشعب الايرانيين للعراق.

وأشاد اية الله الحسيني بتضحيات الحشد الشعبي في الحرب علي عصابات داعش الارهابية التكفيرية، معربا عن تقديره للمقاومة الاسلامية النجباء التي حاربت عصابات داعش متزامنة بالعراق وسوريا للدفاع عن مراقد اهل البيت عليهم السلام.

انتهي** 2344

