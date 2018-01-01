نقوي حسيني: تأييد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلتزام إيران باتفاقها النووي فضح مرة اُخري المزاعم الفارغة ضد بلدنا

وأضاف حسين نقوي حسيني: قام معارضو الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال السنوات الأخيرة بمناورات اعلامية ضد ايران للزعم بعدم تطبيق إيران لإلتزاماتها النووية وخروج تصرفات هذا البلد عن السيطرة لوضع ايران في مواجهة مع العالم خاصة الأمريكيين الذين سعوا مراراً لإلغاء الاتفاق.

وشدّد نقوي حسيني علي التزام بلده بالاتفاق النووي معتبراً الوكالة الدولية هي المرجع الأخير لتأييد أو رفض إلتزام ايران بالاتفاق.

علماً بأنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها السنوي الصادر حول أداء ونتائج عملها علي الصعيد الدولي لعام 2017 أيّدت تطبيق ايران لالتزاماتها النووية.

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