الرئيس روحاني يهنئ بحلول الذكري السنوية لإنتصار الثورة الكوبية

وهنأ الرئيس روحاني خلال برقيته الي راؤول كاسترو ووزراء الحكومة الكوبية، حلول الذكري الـ59 لانتصار الثورة الكوبية متمنيا الصحة والمزيد من التوفيق للرئيس والسعادة والنجاح للشعب الكوبي.

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