الرئيس روحاني يهنئ بحلول الذكري السنوية لإنتصار الثورة الكوبية

طهران/1 كانون الثاني/يناير/إرنا- هنأ رئيس الجمهورية خلال برقية بعثها الي رئيس المجلس الحكومي الكوبي 'راؤول كاسترو روز' حلول الذكري السنوية التاسعة والخمسين لإنتصار الثورة الكوبية وأعرب عن أمله في تطوير وتوطيد العلاقات الثنائية بين طهران وهافانا في مختلف المجالات في ظل توحيد المساعي والجهود بين مسؤولي البلدين أكثر من ذي قبل وذلك في منحي تعزيز وضمان المصالح المتبادلة لإيران وكوبا.
وهنأ الرئيس روحاني خلال برقيته الي راؤول كاسترو ووزراء الحكومة الكوبية، حلول الذكري الـ59 لانتصار الثورة الكوبية متمنيا الصحة والمزيد من التوفيق للرئيس والسعادة والنجاح للشعب الكوبي.إنتهي**أ م د**2344
سياسي
حسن روحاني
برقية تهنئة
الثورة الكوبية
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