وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي: لقد إنتهي عصر الإعلام الأحادي الجانب / تتمتع وكالة إرنا بمكانة مرموقة

وأضاف سيد عباس صالحي اليوم الاثنين خلال حفل توديع محمد خدادي وتقديم المديرالجديد لهذه الوكالة سيد ضياء هاشمي: أشعر اليوم بالإعتزاز بفضل تواجدي بين مدراء وموظفي إحدي المؤسسات الأعلامية العريقة.

وإعتبر الوزير سابقة عمل وكالة إرنا للأنباء التي بدأت منذ 83 سنة قد خلقت هوية للوكالة جعلت منها مؤسسة حصرية بين سائر وسائل الإعلام إذ أنّ هذه التجارب الطويلة بمثابة حصيلة وتجارب تدخرها الشعوب والحضارات علي مرّ السنوات.

وإعتبرعضو المجلس الأعلي للثورة الثقافية وكالة إرنا ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانيتين مؤسستين تحظيان بخلفية قانون البلاد بفضل طابعهما الرسمي و نطاق عملهما وتاريخهما ونوعية أدائهما حيث لاتُضاهيهما أية مؤسسة اُخري في البلاد.

وأشاد وزير الإرشاد بمجالات عمل الوكالة المتنوعة المتمثلة في تأسيس القنوات الصوتية والمرئية والأفلام وتوفيرها اللغات المتنوعة للمخاطبين والتي جعلت منها وكالة حصرية ناشطة في الساحة الدولية ولاننسي أنّ إتصال إيران والدول الاُخري إبّان الثورة الإسلامية وقبلها كان محصوراً علي وكالة إرنا.

كما شكر الوزير جميع من عملوا في نجاح الوكالة علي مرّ السنوات وإن لم يكن البعض منهم معنا الآن.

وطالب وزير الثقافة، وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء بأن تكون حلقة وصل بين الشعب والمسؤولين.

إنتهي ** ع ج**2344

