رسالة الأمين العام في العام الجديد: إنذار للعالم

'عندما توليت منصبي قبل عام، دعوت إلي تحقيق السلام في عام 2017. ولكن للأسف رأينا العالم ينكفئ إلي الوراء...في يوم رأس السنة لعام 2018، لا أوجه نداء، بل أوجه إنذارا - إنذارا قويا لعالمنا. فقد تفاقمت النزاعات وظهرت أخطار جديدة. وبلغت مؤشرات القلق العالمي بشأن الأسلحة النووية أعلي درجاتها منذ الحرب الباردة. أما تغير المناخ، فيتسارع بوتيرة تفوق وتيرة جهودنا في هذا المجال. وتتزايد أوجه عدم المساواة. كما نشهد انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان. والنزعات القومية وكراهية الأجانب في تصاعد.' ودعا الأمين العام، بمناسبة العام الجديد، إلي الاتحاد مؤكدا قناعته بأن ذلك سيتيح إمكانية بناء عالم أكثر أمنا وأمانا وتسوية النزاعات والتغلب علي الكراهية والدفاع عن القيم المشتركة. 'ولكننا لن نتمكّن من تحقيق ذلك ما لم نعمل معا. أحث القادة في كل مكان علي التعهد بالعمل في السنة الجديدة علي تنفيذ القرار التالي: تضييق الفجوات ورأب الصدوع وإعادة بناء الثقة بتوحيد صفوف الشعوب حول الأهداف المشتركة. فالاتحاد هو السبيل الوحيد أمامنا.'

انتهي** 1110 ** 2344

