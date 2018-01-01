رفض فلسطيني لقرار الليكود ضم الضفة والقدس

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وقالت حركة فتح إن تصويت حزب الليكود علي مشروع يفرض السيطرة الإسرائيلية علي الضفة الغربية ينسف كل الاتفاقيات الموقعة وينهي من جانب واحد بقايا عملية السلام.

وحمّلت في بيان لها إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار الذي وصفته بالخطير والمرفوض.

أما حركة حماس فقالت إن قرار حزب الليكود الإسرائيلي إمعان في سياسة الاعتداء علي الحق الفلسطيني واستغلال المواقف الأميركية وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخطير بشأن القدس.

ولفتت الحركة في بيان صحفي إلي أن مشاريع التسوية منحت الاحتلال فرصة كبيرة لتنفيذ سياساته العنصرية المتطرفة، مؤكدا تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة لمواجهة المشاريع الإسرائيلية وإفشالها والدفاع عن حقوقه وحمايتها مهما بلغت التضحيات.

كما قالت الحركة إن سعي حزب الليكود لتشريع قرار ضم الضفة الغربية يؤكد أن قرار ترمب هو القوة الدافعة للاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية، مطالبة السلطة بإعلان التخلي عن مسار التسوية، ووقف التنسيق الأمني، وتمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية.

من جهته، قال الأمين العام للمبادرة الفلسطينية مصطفي البرغوثي للجزيرة إنه لا توجد تسوية ولا عملية سلام، وإن قرار ترمب كان بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل كي تمعن في محاولة تصفية القضية الفلسطينية وإمكانية قيام دولة مستقلة، أما قرار الليكود اليوم فيعني أن 'اتفاق أوسلو وأوهام مفاوضات السلام انتهت'.

وأضاف أن ما يجري في فلسطين هو انتفاضة جديدة بدأت في يوليو/تموز وتجددت اليوم بعد قرار ترمب، مطالبا بالتخلي عن اتفاق أوسلو الذي أضاع 25 عاما دون جدوي، حسب رأيه.

ووافق حزب الليكود الحاكم في إسرائيل مساء الأحد بالأغلبية الساحقة علي مشروع قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي علي المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية -بما فيها القدس المحتلة- وضمها إلي إسرائيل.

وجاء التصويت خلال المؤتمر العام للجنة المركزية لليكود الذي يتشكل من 3700 عضو، ومن المتوقع أن يعمل الحزب الحاكم علي تمريره في الكنيست فيصبح قانونا.

المصدر : الجزيرة

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