اجتماع رؤساء اللجان البرلمانية مع رئيس الجمهورية

هذا الاجتماع يأتي في اطار تعزيز التعاطي والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولمناقشة قضايا البلاد الشاملة مع وضع الاولوية للقضايا الاقتصادية ، وان الجهود مبذولة لاعتماد خطوات حيوية لمعالجة المشاكل الاقتصادية والمعيشية للشعب.

رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشوري الاسلامي محمد رضا بورابراهيمي كان قد اشار امس، الي أهم محاور الاجتماع المشترك بين رئيس الجمهورية ورؤساء اللجان البرلمانية وهي كيفية تنفيذ مواد الخطة التنموية السادسة للبلاد في مختلف المجالات ودراسة الملحقات المرتبطة بموازنة العام الايراني الجديد 1397 (يبدا 21 مارس 2018) وايضا مناقشة القضايا المحلية والاقليمية .

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