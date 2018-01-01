اجتماع رؤساء اللجان البرلمانية مع رئيس الجمهورية

طهران/ 1 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - عقد الاجتماع المشترك لرؤساء اللجان البرلمانية مع الرئيس حسن روحاني اليوم الاثنين في مقر رئاسة الجمهورية لبحث قضايا البلاد الشاملة بمافيها القضايا الاقتصادية .

هذا الاجتماع يأتي في اطار تعزيز التعاطي والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولمناقشة قضايا البلاد الشاملة مع وضع الاولوية للقضايا الاقتصادية ، وان الجهود مبذولة لاعتماد خطوات حيوية لمعالجة المشاكل الاقتصادية والمعيشية للشعب.
رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشوري الاسلامي محمد رضا بورابراهيمي كان قد اشار امس، الي أهم محاور الاجتماع المشترك بين رئيس الجمهورية ورؤساء اللجان البرلمانية وهي كيفية تنفيذ مواد الخطة التنموية السادسة للبلاد في مختلف المجالات ودراسة الملحقات المرتبطة بموازنة العام الايراني الجديد 1397 (يبدا 21 مارس 2018) وايضا مناقشة القضايا المحلية والاقليمية .
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

اللجان البرلمانية

رئيس الجمهورية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

اجتماع رؤساء اللجان البرلمانية مع رئيس الجمهورية

معظم المشاهدات

روحاني: من يسمون الشعب الايراني ارهابيا، لا يحق لهم التباكي علي شعبنا

خلال اجتماع مجلس الوزراء؛

روحاني: من يسمون الشعب الايراني ارهابيا، لا يحق لهم التباكي علي شعبنا

وزير الدفاع الايراني: يخطط الأعداء لإيران غير آمنة وغير مستقرة

وزير الدفاع الايراني: يخطط الأعداء لإيران غير آمنة وغير مستقرة

قائد الثورة يؤكد دور علماء الدين في الثورة الاسلامية

قائد الثورة يؤكد دور علماء الدين في الثورة الاسلامية

روحاني: نعتز بإيران التي تحتضن المسلم والمسيحي واليهودي والزرادشتي

في رسالة تهنئة للمواطنين المسيحيين بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد؛

روحاني: نعتز بإيران التي تحتضن المسلم والمسيحي واليهودي والزرادشتي

لجنة الأمن القومي النيابية تعقد غدا اجتماعا طارئا لبحث الأحداث الأخيرة

لجنة الأمن القومي النيابية تعقد غدا اجتماعا طارئا لبحث الأحداث الأخيرة

أحدث الأخبار

وزير الاتصالات: لاصحة لشائعة الإنقطاع الدائم لبعض شبكات التواصل الاجتماعي

وزير الاتصالات: لاصحة لشائعة الإنقطاع الدائم لبعض شبكات التواصل الاجتماعي

لديّ 20 سنة من النشاط الاعلامي/ الحكومة والشعب الايراني هما الراعيان لوكالة إرنا

المدير التنفيذي الجديد لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء:

لديّ 20 سنة من النشاط الاعلامي/ الحكومة والشعب الايراني هما الراعيان لوكالة إرنا

روحاني: الاعداء غاضبون من عظمة الشعب الايراني ونجاحاته وتقدمه

في الاجتماع المشترك مع رؤساء اللجان البرلمانية

روحاني: الاعداء غاضبون من عظمة الشعب الايراني ونجاحاته وتقدمه

ممثل قائد الثورة الاسلامية يلتقي بالشيخ اكرم الكعبي

ممثل قائد الثورة الاسلامية يلتقي بالشيخ اكرم الكعبي

نقوي حسيني: تأييد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلتزام إيران باتفاقها النووي فضح مرة اُخري المزاعم الفارغة ضد بلدنا

نقوي حسيني: تأييد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلتزام إيران باتفاقها النووي فضح مرة اُخري المزاعم الفارغة ضد بلدنا

موضوعات مرتبط