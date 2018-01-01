وزير الدفاع الايراني: يخطط الأعداء لإيران غير آمنة وغير مستقرة

و نقلاً عن قسم العلاقات العامة لوزارة الدفاع الايرانية أعلن العميد أمير حاتمي اليوم الاثنين خلال إجتماع لمدراء وخبراء وزارته وفي إشارة له للأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد عن ضرورة إفشال مؤامرات وفتن الأجانب عن طريق التضامن والوحدة والانسجام الوطني.

وأضاف: يتسني للجميع متابعة مطالبهم في إطار القانون دون المساس بالأمن والإستقرار والنظم وهذا ما شهدناه خلال العقود الأربعة الأخيرة من جانب الشعب الايراني الذي انتهج الأساليب القانونية لمتابعة استحقاقاته و سوف لن يكف عن هذا النهج المسالم.

وأكّد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة علي أنّ جميع أعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية قد شمّروا عن سواعدهم لتهييج الشارع الايراني وحث المواطنين علي الإحتشاد وخلق أجواء غير مسالمة. وسوف لن تدخر الحكومة وجميع الأجهزة الخدومة جهداً لحل مشاكل الشعب معتبراً ضبط النفس والإنصياع للقانون وتعزيز الوحدة والانسجام والتنسيق المتابع لمطالب الشعب هو خير الطرق لإستتباب الأمن العام وإبداء ردة الفعل الصحيحة حيال مطالب الناس.

إنتهي** ع ج**2344

