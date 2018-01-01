بناء خمس محطات شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية في همدان باستثمار اجنبي

همدان/ 1 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - أعلن المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بمحافظة همدان (غرب) عن بناء اربع محطات للطاقة الشمسية لانتاج الطاقة الكهربائية من قبل المستثمرين الألمان في همدان والمحطة الخامسة في قهاوند قيد الانشاء.

واضاف ناصر محمودي اليوم الاثنين خلال زيارته التفقدية لمحطتي بابا طاهر وبوعلي في مدينة فامنين وقهاوند، ان شركة آتوس الالمانية بادرت بانشاء محطات شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية في محافظة همدان وانجزت اربع محطات بطاقة 7 ميغاواط حتي الان والمحطة الخامسة في قهاوند قيد الانشاء.
وقال محمودي ان حجم الاستثمار بلغ 8.5 مليون يورو لانشاء كل محطة من المحطات البالغ طاقتها 7 ميغاواط في محافظة همدان.
واوضح ان شركة آتوس الألمانية تعتبر ثاني أكبر شركة لتركيب المحطات الشمسية في العالم .
يذكر ان محطة الخليج الفارسي الشمسية والتي تعد أكبر محطة شمسية في البلاد، كانت قد دشنت العام الماضي برعاية رئيس الجمهورية.
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اقتصاد

انشاء محطات شمسية

همدان

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بناء خمس محطات شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية في همدان باستثمار اجنبي

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