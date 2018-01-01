الأعداء يسعون لحرف مطالب الشعب صوب أعمال الشغب والتخريب

وأضاف آية الله سيد محمد غروي اليوم الاثنين بأنه يتوجب علي الشعب عرض مطالبه ذات الصلة بالقضايا المعيشية والاقتصادية أمام مسؤوليه دون أن يستغلها الأعداء ودون فسح المجال أمام المشاغبين.

و وجه آية الله سيد محمد غروي إنذاراً إلي المشاغبين واصفاً أفعالهم بأنها مناهضة لنوايا الشعب وأنّ الشعب دونهم قادرعلي عرض مطالبه بطريقة فضلي وسلمية.

واستطرد آية الله غروي قائلاً: سيؤدّي بعض الشغب الأعمي إلي إلحاق أضرار بالناس وبيت مال المسلمين الأمر الذي من شأنه زيادة نسبة المشاكل دون إزالتها.

وقال هذا الاستاذ الحوزوي: إنني أشعر بوجود توجيه وتنظيم خارجي لأعمال الشغب هذه، إلّا إذا كانت في إطار القانون. وعليّ القول بأنّ الثورة الاسلامية حالها حال جميع الثورات تواجه مشاكل خاصة تلك الناجمة عن الحصار المفروض. وللأسف هنالك شرائح عليا في المجتمع تستغل هذه الموجات من خلف الكواليس وتكتفي بدور تحريضي دون اكتراثها بما سيلحق بهذا الشعب.

وقد أكّد آية غروي علي عدم تسييس هذه التجمعات وعدم إنساب المشاكل إلي الحكومة وتضعيفها داعياً الناس بعدم التأثر بشبكات التواصل الاجتماعي التي أفرزت متاعب كثيرة للاُسر في القضايا العقائدية والثقافية والاخلاقية.

إنتهي** ع ج**2344

