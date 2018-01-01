اقامة مراسم تقديم المدير الجديد لوكالة ارنا وتوديع المدير السابق

و حضر مراسم تكريم المدير التنفيذي السابق لوكالة ارنا وتقديم المدير الجديد التي اقيمت اليوم الاثنين في مقر وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء، وزير الثقافة والارشاد الاسلامي عباس صالحي و عدد من مدراء ارنا .

و اصدر وزير الثقافة والارشاد الاسلامي حكما امس الاحد يقضي بتعيين المشرف السابق علي وزارة العلوم والأبحاث والتكنولوجيا 'سيد ضياء هاشمي' مديرا تنفيذيا جديدا لوكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (ارنا) وذلك عقب استقالة المدير التنفيذي السابق للوكالة 'محمد خدادي' من هذا المنصب.

و ضياء هاشمي حاصل علي شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة طهران ويعمل استاذا مشاركا في كلية العلوم الاجتماعية لدي جامعة طهران.

وكان هاشمي قد عيّن بمرسوم صادر من رئاسة الجمهورية في 20 اغسطس 2017 مشرفا علي وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا، كما شغل خلال العام 2013 منصب مساعد الشؤون الثقافية والاجتماعية لوزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا، وعيّن رئيسا لمؤسسة الدراسات والابحاث الاجتماعية في جامعة طهران، وايضا عضوا بمجلس الابحاث التابع لجامعة طهران، فضلا عن مناصب رفيعة اخري في البلاد.

انتهي** 2344

