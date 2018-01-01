ارتفاع أسعار البنزين بالسعودية يفجر غضب المواطنين

طهران/ 1 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - قررت السلطات السعودية رفع أسعار البنزين بداية من العام الميلادي الجديد 2018 بنسب تراوحت بين 82 بالمائة و126 بالمائة.

وثارت حفيظة المواطنين السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين الحكومة بنهب أموالهم، ودفعهم نحو الهاوية.
وقال ناشطون إنهم لا يصدقون الأرقام التي تنشرها الحكومة لتبرير حاجتها إلي رفع أسعار البنزين.
وقالت وكالة الانباء السعودية إن بنزين 91 سيباع بسعر 1.37 ريال للتر بزيادة عن سعره السابق الذي كان يبلغ 0.75 ريال في حين سيباع بنزين 95 بسعر 2.04 ريال للتر بارتفاع عن سعره السابق الذي كان يبلغ 0.90 ريال.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد اعلن في ديسمبر/كانون الاول الفائت، موازنة العام 2018 بقيمة 987 مليار ريال (نحو 260 مليار دولار) وبعجز 195 مليار ريال ( يفوق 52 مليار دولار).
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ارتفاع أسعار البنزين بالسعودية يفجر غضب المواطنين

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