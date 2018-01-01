تفريغ وشحن اكثر من 141 الف طن من السلع في ميناء آستارا

وقال 'محمود ميرنبي لي' يوم امس الاحد في تصريح صحفي، انه خلال هذه الفترة قامت 77 سفينة بتفريغ السلع في ميناء آستارا وقام نفس العدد من السفن بشحن السلع.

واضاف، ان الصادرات بلغت 50 الفا و 550 طنا فيما الواردات بلغت 91 الفا و 15 طنا.

واوضح بان عدد السفن التي رست في ميناء آستارا ارتفع بنسبة 14 بالمائة فيما شهد شحن وتفريغ السلع من حيث الوزن زيادة بنسبة نحو 8 بالمائة.

واشار الي ان حجم التفريغ والشحن في هذا الميناء سيزداد بنسبة ملحوظة بعد الانتهاء منتصف العام القادم من انشاء محطة للحبوب واضاف، ان مختلف انواع الخشب والواح 'ام دي اف' وكربونات الكالسيوم والاسمنت والبلاط والسيراميك وجص البناء والحديد والبولي اثيلين وحجر الغرانيت، تعد اهم السلع التي تم شحنها او تفريغها في هذا الميناء.

يذكر ان ميناء آستارا البالغة مساحته 60 هكتارا هو اول ميناء تابع للقطاع الخاص في البلاد وبامكان السفن ذات الشحنات بطاقة 2500 طن الرسو فيه وستبلغ طاقته بعد اكتماله 3 ملايين و 500 الف طن سنويا من ضمنه مليون و 500 الف طن مع رصيف لشحن وتفريغ الوقود والمواد النفطية فيما تخصص البقية اي المليوني طن الاخري لسائر السلع مع امكانية رسو 5 سفن في 5 ارصفة بالتزامن معا.

وتقع مدينة آستارا الحدودية في غرب محافظة كيلان في شمال غرب ايران الي الجوار من جمهورية اذربيجان.

انتهي ** 2342

