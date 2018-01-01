السفير الايراني في بغداد يهنئ المسيحيين لمناسبة العام الميلادي الجديد

وهنأ السفير مسجدي، زعيم الطائفة المسيحية الكلدانية في العراق والعالم وجميع المسيحيين في مختلف انحاء العالم خاصة البلد الشقيق والصديق العراق، لمناسبة ذكري الولادة الميمونة لنبي الرحمة السيد عيسي المسيح (ع) وبدء العام الميلادي الجديد 2018 .

واعرب السفير الايراني عن امله، بان يتم في ظل تعاليم الانبياء، تعزيز اواصر المحبة والاخوة بين شعوب المنطقة خاصة العراق وكذلك اقتلاع جذور الارهاب والكراهية بين ابناء البشرية.

وتمني السفير مسجدي في برقية التهنئة من الباري تعالي عاما مفعما بالبركة والسعادة وموفور الصحة والنجاح لزعيم الطائفة المسيحية والرفعة والشموخ للشعب العراقي الشقيق والصديق.

انتهي ** 2342

