السفير الايراني في بغداد يهنئ المسيحيين لمناسبة العام الميلادي الجديد

بغداد / 31 كانون الاول / ديسمبر /ارنا-
بعث السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي برقية تهنئة الي زعيم الطائفة المسيحية الكلدانية في العراق والعالم لويس روفائيل ساكو، لمناسبة ذكري ميلاد السيد المسيح (ع) وحلول العام الميلادي الجديد.

وهنأ السفير مسجدي، زعيم الطائفة المسيحية الكلدانية في العراق والعالم وجميع المسيحيين في مختلف انحاء العالم خاصة البلد الشقيق والصديق العراق، لمناسبة ذكري الولادة الميمونة لنبي الرحمة السيد عيسي المسيح (ع) وبدء العام الميلادي الجديد 2018 .
واعرب السفير الايراني عن امله، بان يتم في ظل تعاليم الانبياء، تعزيز اواصر المحبة والاخوة بين شعوب المنطقة خاصة العراق وكذلك اقتلاع جذور الارهاب والكراهية بين ابناء البشرية.
وتمني السفير مسجدي في برقية التهنئة من الباري تعالي عاما مفعما بالبركة والسعادة وموفور الصحة والنجاح لزعيم الطائفة المسيحية والرفعة والشموخ للشعب العراقي الشقيق والصديق.
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السفير الايراني في بغداد يهنئ المسيحيين لمناسبة العام الميلادي الجديد

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