الشعب الایرانی الواعی لن ینخدع بمؤامرات الاعداء

وخلال مراسم ازاحة الستار عن كتاب 'حلاوة العفو' لمؤلفه عباس عراقی فی مدینة كرمانشاه (غرب ایران)، اشار آیة الله محمدی عراقی فی تصریح له الیوم الاحد الي تطورات الایام الاخیرة وقال، ان الاعداء نظروا علي الدوام بحسد الي الوحدة والتلاحم الوطنی للشعب الایرانی المتجذر فی التاریخ.

واشار الي التصریحات الاخیرة للرئیس الامیركی واعتبرها مؤشرا للعجز امام الشعب الایرانی.

كما لفت الي الدعایة الاعلامیة الواسعة للاعداء خاصة عبر الاجواء الافتراضیة واضاف، انهم یریدون استغلال الاستیاء المعیشی لركوب الموجة لكنهم غافلون عن ان الشعب الایرانی الواعی والیقظ بماضیه الحضاری والولائی لن ینخدع.

وصرح بان الحكومة لیست قادرة لوحدها علي حل مشاكل المجتمع، داعیا الجمیع لمساعدة ودعم الحكومة فی هذا السبیل.

وفی هذه المراسم تم تكریم عباس عربی لجهوده علي مدي عقدین من الزمن فی اقرار المصالحة بین طرفی النزاع فی 196 حالة قتل عمد وكذلك حل وتسویة اكثر من 4 آلاف نزاع جماعی ومحلی اسری فی كرمانشاه.

ویضم كتابه 'حلاوة العفو' 7 فصول حول المصالحة فی حالات القتل العمد والمصاعب التی تكتنفها فضلا عن شرح لقبائل وعشائر محافظة كرمانشاه مع مواقعها الجغرافیة اضافة الي ذكر آیات من القرآن الكریم وروایات واحادیث تتضمن خصلة العفو.

انتهي ** 2342

