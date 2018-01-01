منظمة أمريكية تدعو البحرين إلي إسقاط التهم ضد الشيخ سلمان

وقالت المنظمة في بيان، إن الحكومة البحرينية انتهكت حقوق الشيخ علي سلمان في الحرية والمحاكمة العادلة وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات علي النحو المحدد في المواد 2 و 9 و 10 11 و 18 و 19 و 20 و 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد 9 و 14 و 18 و 19 و 21 و 22 و 25 و 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكدت أن علي السلطات في البحرين الإفراج فوراً عن الشيخ علي سلمان، وجميع معتقلي الرأي وأن تعيد جميع الجمعيات السياسية التي حلت بشكل تعسفي مثل الوفاق ووعد حسبما افادت قناة اللؤلؤة.

كما دعت المنظمة الولايات المتحدة وحلفاء البحرين للضغط عليها من أجل وضع حد للانتهاكات الجسيمة والمنهجية للحكومة البحرينية للحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

انتهي**2018 ** 1837

