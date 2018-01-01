اسقاط جنسية 504 بحرينيين بدوافع سياسية

طهران/31كانون الاول/ديسمبر - ارنا - بلغ عدد المواطنين المسقطة جنسياتهم في البحرين لدوافع سياسية لغاية تاريخ 27 ديسمبر الحالي 504 مواطنين، بحسب ما أعلنه رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان جواد فيروز.

وفي تصريح خاص لموقع قناة اللؤلؤة، قال الحقوقي جواد فيروز إن المواطنة هي أبسط الحقوق الاساسية لكل الأفراد. مشيراً إلي أن فقدان الجنسية يعني الموت الاجتماعي، وبمثابة الإعدام المعنوي للمواطن ولا ينبغي أن يكون منح الجنسية إمتيازا أو مكافأة ولاء.
وشدد علي أنه يجب عدم استخدام الغائها كسلاح للإستهداف والقمع. فالمواطنون فوق الحكومة، وليس العكس، ورأي أن إلغاء الجنسية من شأنه أن يعزز القوة والقدرة المطلقة وغير المسؤولة والتعسفية للسلطة التنفيذية. ‎
ورأي فيروز أن الوقت قد حان كي يقوم المجتمع الدولي بطرح ومناقشة هذه المسألة، وان يتعاون لمحاربة إلغاء الجنسية وإرجاعها لمن أسقطت عنه.
وذكر الحقوقي فيروز علي حسابه الخاص علي تويتر، أن عدد المواطنين المسقطة جنسياتهم في العام 2017 بلغ 154، وفي العام 2016 بلغ 90 في حين العدد في العام 2015 بلغ 208 وفي العام 2014 بلغ العدد 21 أما في العام 2012 فقد كان العدد 31 مواطناً أسقطت جنسيته. ليصبح العدد الاجمالي 504 مواطنين مسقطة جنسيتهم.
ويستخدم النظام إسقاط الجنسية كأداة لمعاقبة المواطنين المطالبين بإنهاء الدكتاتورية والتحول الحقيقي نحو الديمقراطية وقد أسقط منذ العام 2012 جنسية أكثر من 450 معارضاً وناشطاً.
وفي سياق نفسه، كتب جواد فيروز في تغريدة نشرها علي صفحته الخاصة علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه تم رصد خلال عام 2017حكم تنفيذ الإعدام علي 3 مواطنين وأجنبي. في حين بلغت أحكام الإعدام 14 حكماً.
وذكر فيروز أن حصيلة الترحيل القسري بلغت 2.
واعتبر الحقوقي جواد فيروز إن العام 2017 هو الأسوأ سيما وأن النظام فرض الاقامة الجبرية علي آية الله الشيخ عيسي قاسم وحل جمعية وعد وتم إغلاق صحيفة الوسط البحرينية. ناهيك عن التقارير التي تحدثت عن ما يجري داخل غرف الموت.
انتهي**2018 ** 1837



برچسب ها

سياسي

اسقاط الجنسية

البحرين

القمع

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

اسقاط جنسية 504 بحرينيين بدوافع سياسية

معظم المشاهدات

قائد الثورة يؤكد دور علماء الدين في الثورة الاسلامية

قائد الثورة يؤكد دور علماء الدين في الثورة الاسلامية

لجنة الأمن القومي النيابية تعقد غدا اجتماعا طارئا لبحث الأحداث الأخيرة

لجنة الأمن القومي النيابية تعقد غدا اجتماعا طارئا لبحث الأحداث الأخيرة

روحاني: نعتز بإيران التي تحتضن المسلم والمسيحي واليهودي والزرادشتي

في رسالة تهنئة للمواطنين المسيحيين بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد؛

روحاني: نعتز بإيران التي تحتضن المسلم والمسيحي واليهودي والزرادشتي

القضايا الاقتصادية محور اجتماع رؤساء اللجان البرلمانية مع رئيس الجمهورية

القضايا الاقتصادية محور اجتماع رؤساء اللجان البرلمانية مع رئيس الجمهورية

روحاني: من يسمون الشعب الايراني ارهابيا، لا يحق لهم التباكي علي شعبنا

خلال اجتماع مجلس الوزراء؛

روحاني: من يسمون الشعب الايراني ارهابيا، لا يحق لهم التباكي علي شعبنا

أحدث الأخبار

تفريغ وشحن اكثر من 141 الف طن من السلع في ميناء آستارا

تفريغ وشحن اكثر من 141 الف طن من السلع في ميناء آستارا

القوات البحرية اليمنية تعلن عن ضبط مركبة تجسسية تابعة للعدوان

القوات البحرية اليمنية تعلن عن ضبط مركبة تجسسية تابعة للعدوان

قنص 8 جنود سعوديين ومرتزقين في جيزان ونجران وعسير

قنص 8 جنود سعوديين ومرتزقين في جيزان ونجران وعسير

السفير الايراني في بغداد يهنئ المسيحيين لمناسبة العام الميلادي الجديد

السفير الايراني في بغداد يهنئ المسيحيين لمناسبة العام الميلادي الجديد

الشعب الایرانی الواعی لن ینخدع بمؤامرات الاعداء

عضو بمجلس خبراء القیادة:

الشعب الایرانی الواعی لن ینخدع بمؤامرات الاعداء

موضوعات مرتبط