اسقاط جنسية 504 بحرينيين بدوافع سياسية

وفي تصريح خاص لموقع قناة اللؤلؤة، قال الحقوقي جواد فيروز إن المواطنة هي أبسط الحقوق الاساسية لكل الأفراد. مشيراً إلي أن فقدان الجنسية يعني الموت الاجتماعي، وبمثابة الإعدام المعنوي للمواطن ولا ينبغي أن يكون منح الجنسية إمتيازا أو مكافأة ولاء.

وشدد علي أنه يجب عدم استخدام الغائها كسلاح للإستهداف والقمع. فالمواطنون فوق الحكومة، وليس العكس، ورأي أن إلغاء الجنسية من شأنه أن يعزز القوة والقدرة المطلقة وغير المسؤولة والتعسفية للسلطة التنفيذية. ‎

ورأي فيروز أن الوقت قد حان كي يقوم المجتمع الدولي بطرح ومناقشة هذه المسألة، وان يتعاون لمحاربة إلغاء الجنسية وإرجاعها لمن أسقطت عنه.

وذكر الحقوقي فيروز علي حسابه الخاص علي تويتر، أن عدد المواطنين المسقطة جنسياتهم في العام 2017 بلغ 154، وفي العام 2016 بلغ 90 في حين العدد في العام 2015 بلغ 208 وفي العام 2014 بلغ العدد 21 أما في العام 2012 فقد كان العدد 31 مواطناً أسقطت جنسيته. ليصبح العدد الاجمالي 504 مواطنين مسقطة جنسيتهم.

ويستخدم النظام إسقاط الجنسية كأداة لمعاقبة المواطنين المطالبين بإنهاء الدكتاتورية والتحول الحقيقي نحو الديمقراطية وقد أسقط منذ العام 2012 جنسية أكثر من 450 معارضاً وناشطاً.

وفي سياق نفسه، كتب جواد فيروز في تغريدة نشرها علي صفحته الخاصة علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه تم رصد خلال عام 2017حكم تنفيذ الإعدام علي 3 مواطنين وأجنبي. في حين بلغت أحكام الإعدام 14 حكماً.

وذكر فيروز أن حصيلة الترحيل القسري بلغت 2.

واعتبر الحقوقي جواد فيروز إن العام 2017 هو الأسوأ سيما وأن النظام فرض الاقامة الجبرية علي آية الله الشيخ عيسي قاسم وحل جمعية وعد وتم إغلاق صحيفة الوسط البحرينية. ناهيك عن التقارير التي تحدثت عن ما يجري داخل غرف الموت.

انتهي**2018 ** 1837

