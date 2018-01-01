السفير الصربي في ايران يدعو لاقامة رحلات جوية مباشرة بين بلغراد وطهران

وفي تصريح له اليوم الاحد خلال اللقاء مع رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية – الصربية السيدة 'بروانة سلحشوري'، اشار تيودورفيج الي الزيارة التي قامت بها الاخيرة والوفد البرلماني المرافق في تشرين الاول الماضي الي بلغراد؛ مؤكدا ان هذه الزيارة تساهم بشكل ملحوظ في تيسير العلاقات لدي القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.

واعرب السفير الصربي في طهران عن استعداد بلغراد لتنمية العلاقات في شتي المجالات مع طهران؛ منوها في ذات السياق الي قرار اقامة رحلات جوية مباشرة بين العاصمتين لكونه يساعد علي تطوير التعاون السياحي الثنائي.

الي ذلك، وصفت السيدة سلحشوري زيارتها والوفد البرلماني المرافق الي بلغراد بالايجابية، مصرحة ان مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية – الصربية اجرت محادثات جيدة مع المسؤولين الصرب وتوصل الجانبان الي توافقات مناسبة في سياق تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

واردفت، ان اعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية يتابعون الاجراءات بهدف تنفيذ التوافقات المبرمة بين طهران وبلغراد؛ مؤكدة علي ضرورة تعزيز العلاقات الثقافية لكونها تضطلع بدور كبير لتنمية العلاقات الثنائية في المجالات الاخري.

وفي الختام وجهت السيدة سلحشوري دعوة الي مجموعة الصداقة البرلمانية الصربية – الايرانية لزيارة طهران، بهدف التيسير والتسريع في وتيرة العلاقات القائمة علي اسس الصداقة بين الجانبين.

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