ضبط أكثر من 35 طنا من المخدرات في خراسان الجنوبية

بيرجند /31 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا – أعلن أمين المجلس التنسيقي لمكافحة المخدرات في محافظة خراسان الجنوبية (شمال شرق) علي زندي عن ضبط 35 طنا و641 كيلوغراما من أنواع المخدرات في المحافظة منذ بدء السنة الإيرانية (تبدأ في 21 آذار مارس).

وفي كلمة له في الإجتماع الخامس للمؤسسات الأهلية بمحافظة خراسان اليوم الاحد أعلن زندي عن القبض علي أربعة آلاف و110 اشخاص من المتهمين في هذا المجال وتم تسليمهم للجهات القضائية.
واشار إلي أن 460 كيلومتراً من الحدود المشتركة بين خراسان الجنوبية وأفغانستان تعتبر أكبر منتج للمخدرات في العالم لافتاً إلي أن هذا الأمر جعلنا نواجه عمليات تهريب المخدرات بشكل واسع.
وأشاد بدور حرس الحدود الإيراني في توفير الأمن والإستقرار للأهالي في تلك المناطق.
وقال:وفقاً لإعلان الأمم المتحدة فإن زراعة الأفيون في أفغانستان إزدادت خلال العام 2017 بمعدل 63 بالمائة فيما إزدادت المناطق التي تزرع المخدرات في هذا البلد بمعدل 14 بالمائة.
واعتبر إن الإستكبار العالمي وعلي رأسه الولايات المتحدة يستهدف أهم عناصر الأسرة وهي الشباب من خلال بعض الوسائل ومنها المخدرات مشيراً إلي أن قائد الثورة الإسلامية حذر خلال العام 2015 من المخاطر الإجتماعية التي تتعرض لها المنطقة وعلي رأسها المخدرات.
انتهي ** ا ح ** 1837



برچسب ها

اجتماعي

إيران

المخدرات

أفغانستان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ضبط أكثر من 35 طنا من المخدرات في خراسان الجنوبية

معظم المشاهدات

قائد الثورة يؤكد دور علماء الدين في الثورة الاسلامية

قائد الثورة يؤكد دور علماء الدين في الثورة الاسلامية

لجنة الأمن القومي النيابية تعقد غدا اجتماعا طارئا لبحث الأحداث الأخيرة

لجنة الأمن القومي النيابية تعقد غدا اجتماعا طارئا لبحث الأحداث الأخيرة

روحاني: نعتز بإيران التي تحتضن المسلم والمسيحي واليهودي والزرادشتي

في رسالة تهنئة للمواطنين المسيحيين بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد؛

روحاني: نعتز بإيران التي تحتضن المسلم والمسيحي واليهودي والزرادشتي

القضايا الاقتصادية محور اجتماع رؤساء اللجان البرلمانية مع رئيس الجمهورية

القضايا الاقتصادية محور اجتماع رؤساء اللجان البرلمانية مع رئيس الجمهورية

روحاني: من يسمون الشعب الايراني ارهابيا، لا يحق لهم التباكي علي شعبنا

خلال اجتماع مجلس الوزراء؛

روحاني: من يسمون الشعب الايراني ارهابيا، لا يحق لهم التباكي علي شعبنا

أحدث الأخبار

تفريغ وشحن اكثر من 141 الف طن من السلع في ميناء آستارا

تفريغ وشحن اكثر من 141 الف طن من السلع في ميناء آستارا

القوات البحرية اليمنية تعلن عن ضبط مركبة تجسسية تابعة للعدوان

القوات البحرية اليمنية تعلن عن ضبط مركبة تجسسية تابعة للعدوان

قنص 8 جنود سعوديين ومرتزقين في جيزان ونجران وعسير

قنص 8 جنود سعوديين ومرتزقين في جيزان ونجران وعسير

السفير الايراني في بغداد يهنئ المسيحيين لمناسبة العام الميلادي الجديد

السفير الايراني في بغداد يهنئ المسيحيين لمناسبة العام الميلادي الجديد

الشعب الایرانی الواعی لن ینخدع بمؤامرات الاعداء

عضو بمجلس خبراء القیادة:

الشعب الایرانی الواعی لن ینخدع بمؤامرات الاعداء

موضوعات مرتبط