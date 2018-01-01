ضبط أكثر من 35 طنا من المخدرات في خراسان الجنوبية

وفي كلمة له في الإجتماع الخامس للمؤسسات الأهلية بمحافظة خراسان اليوم الاحد أعلن زندي عن القبض علي أربعة آلاف و110 اشخاص من المتهمين في هذا المجال وتم تسليمهم للجهات القضائية.

واشار إلي أن 460 كيلومتراً من الحدود المشتركة بين خراسان الجنوبية وأفغانستان تعتبر أكبر منتج للمخدرات في العالم لافتاً إلي أن هذا الأمر جعلنا نواجه عمليات تهريب المخدرات بشكل واسع.

وأشاد بدور حرس الحدود الإيراني في توفير الأمن والإستقرار للأهالي في تلك المناطق.

وقال:وفقاً لإعلان الأمم المتحدة فإن زراعة الأفيون في أفغانستان إزدادت خلال العام 2017 بمعدل 63 بالمائة فيما إزدادت المناطق التي تزرع المخدرات في هذا البلد بمعدل 14 بالمائة.

واعتبر إن الإستكبار العالمي وعلي رأسه الولايات المتحدة يستهدف أهم عناصر الأسرة وهي الشباب من خلال بعض الوسائل ومنها المخدرات مشيراً إلي أن قائد الثورة الإسلامية حذر خلال العام 2015 من المخاطر الإجتماعية التي تتعرض لها المنطقة وعلي رأسها المخدرات.

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