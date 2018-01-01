19 هزة ارضية تضرب مدينة 'غوريه' بمحافظة خوزستان

وافاد مركز رصد الزلازل في البلاد ان ثلاث هزات كانت اقوي من غيرها بدرجات 3.1 و3.1 و3.5 علي مقياس ريختر.

وشهدت مدينة غورية 40 هزة ارضية يوم امس السبت.

ولم تصل بعد تقارير عن وقوع خسائر بشرية او مادية محتملة جراء هذه الهزات.

انتهي**2018 ** 1837

