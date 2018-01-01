19 هزة ارضية تضرب مدينة 'غوريه' بمحافظة خوزستان

اهواز/31كانون الاول/ديسمبر- ارنا - ضربت 19 هزة ارضية بدرجات مختلفة علي مقياس ريختر مدينة 'غوريه' في محافظة خوزستان 'جنوب غربي ايران' منذ فجر اليوم الاحد حتي المساء.
وافاد مركز رصد الزلازل في البلاد ان ثلاث هزات كانت اقوي من غيرها بدرجات 3.1 و3.1 و3.5 علي مقياس ريختر.وشهدت مدينة غورية 40 هزة ارضية يوم امس السبت.ولم تصل بعد تقارير عن وقوع خسائر بشرية او مادية محتملة جراء هذه الهزات. انتهي**2018 ** 1837
اجتماعي
هزة ارضية
غوريه
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